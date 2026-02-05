Gloria Camila acaba con todas las polémicas: "De momento estoy soltera y haciendo mi vida como la siento"

Cuando se le preguntó por la situación generada tras un encuentro en su domicilio con Manuel Cortés, Gloria Camila explicó que la reunión tuvo como objetivo aclarar ciertos aspectos y resaltó el trato recibido por el hijo de Raquel Bollo, a quien describió como una persona de su total confianza con muchos años de amistad. Con estas declaraciones, la hija de José Ortega Cano se refirió al revuelo mediático que la envuelve en las últimas semanas debido a rumores relacionados con su vida sentimental, tema sobre el que expresó el deseo de dejar atrás las especulaciones. Así lo reportó el medio que cubrió su aparición junto a su padre en la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2026.

Durante el evento, y consciente de la atención mediática, Gloria Camila se acompañó de su padre, a quien consideró uno de sus grandes apoyos en este periodo. De acuerdo con la cobertura, la joven insistió en la incomodidad que le produce el intenso interés por sus cuestiones personales, señalando: "Ha sido un bucle de todo y al final es una situación un poco incómoda. No sé cómo explicaros. Por un lado está la situación que es un poco incomprendida, porque tampoco entro en detalles".

El medio destacó que la protagonista también abordó el impacto que la situación provocó en las personas que la rodean, al mencionar de manera explícita a Manuel Cortés y Álvaro García. Gloria Camila precisó: "Manuel por su lado, que el pobre por un calentón se ha visto involucrado en algo. También Álvaro. Los dos están súper enfocados en su carrera musical, los dos son artistazos. Espero que ya se calme todo y que no tenga otra vez que volver a explicar nada". Con esto, la hija del torero buscó frenar el ciclo de especulaciones y pidió respeto para ambos músicos, quienes, según su testimonio, se encuentran volcados en su desarrollo profesional.

La intervención de Gloria Camila incluyó aclaraciones respecto al panorama de su vida privada: afirmó estar soltera y reiteró su independencia a la hora de tomar decisiones personales. Textualmente, la joven manifestó: "De momento estoy soltera y haciendo mi vida como la siento. Al final hay que guiarse un poco por las emociones, por los sentimientos. No todo en la vida es este rollo que se ha creado". Según detalló el medio, esta declaración pretendió cerrar el capítulo sobre el denominado "triángulo amoroso" y poner fin a los comentarios surgidos en torno a sus recientes encuentros.

En cuanto a la relación con Manuel Cortés, la fuente consignó que Gloria Camila valoró el historial de confianza mutua y desaprobó los señalamientos públicos ajenos a la realidad de su vínculo. Sobre este punto, declaró: "Todo el mundo se entiende hablando. Manuel es un niño maravilloso que le tengo muchísimo cariño. Nos conocemos desde hace mil años. Él jamás me ha fallado. Podría haber hecho cualquier cosa en cualquier momento y no lo ha hecho". De acuerdo con la cobertura, estas palabras buscaron restar dramatismo al encuentro e insistir en la normalidad de sus relaciones personales.

El medio subrayó que la hija de Ortega Cano intenta mantener su vida privada al margen de los focos y solicita a la prensa cesar en la difusión de rumores que no corresponden con la realidad de sus vínculos. En su aparición pública, tanto el apoyo de su padre como sus aclaraciones pretendieron devolver la calma a su entorno tras el período de alta exposición mediática.