Gemini supera los 750 millones de usuarios activos mensuales y pone el foco en las suscripciones y un nivel gratuito

La actualización en el número de usuarios activos mensuales de Gemini coincide con la presentación de los resultados financieros anuales de Alphabet, matriz de Google, que reportó ingresos por encima de los 400.000 millones de dólares por primera vez, impulsados por el crecimiento tanto en el área de servicios en la nube como en la plataforma de YouTube. Según informó TechCrunch, Google comunicó que su asistente de inteligencia artificial Gemini ahora supera los 750 millones de usuarios activos mensuales, cifra que representa un incremento de 100 millones de usuarios respecto al lanzamiento de Gemini 3 en el último trimestre del año anterior.

El medio TechCrunch detalló que el hito en la adopción de Gemini está vinculado al lanzamiento de su modelo más avanzado, Gemini 3, el cual debutó en noviembre pasado. Este modelo se distingue por su capacidad de razonamiento avanzado, que permite entender tanto el contexto como la intención de las consultas de los usuarios, y resolver problemas complejos de ciencia y matemáticas con alta fiabilidad. En el momento de su presentación, la compañía reportó más de 650 millones de usuarios mensuales a nivel global, y desde entonces, el crecimiento continuó hasta superar la barrera de los 750 millones.

Durante la comunicación con inversores, el CEO de Google, Sundar Pichai, apuntó que el lanzamiento de Gemini 3 fue determinante en este aumento, considerándolo como “un hito importante” que ha proporcionado “un gran impulso”. Asimismo, Pichai señaló que la aplicación de Gemini y el servicio de búsqueda han experimentado un nivel de uso sin precedentes y remarcó que las consultas diarias en el Modo IA del buscador se han duplicado desde el lanzamiento de la tecnología.

En lo referente a las estrategias de monetización, Google mantiene un enfoque combinado entre ofrecer una opción gratuita de Gemini y potenciar las suscripciones de pago. El director comercial de la empresa, Philipp Schindler, señaló durante la llamada con analistas que la firma observa “un gran crecimiento” tanto en el nivel gratuito como en las suscripciones, según consignó TechCrunch. Actualmente, la suscripción más asequible de su oferta de inteligencia artificial, Google AI Plus, proporciona 200 GB de almacenamiento y acceso ampliado a las funciones de IA a un precio de 7,99 euros mensuales. El propio Sundar Pichai especificó que la empresa cuenta con más de 325 millones de suscripciones de pago en diferentes servicios orientados a consumidores, donde destaca la preferencia por Google One y YouTube Premium.

En el marco de esta presentación de resultados, los directivos de Google también fueron consultados sobre el reciente acuerdo firmado con Apple. Según publicó TechCrunch, este convenio permitirá que los Modelos Fundacionales de Apple se basen en tecnologías de Gemini y en los servicios en la nube proporcionados por Google. Esta iniciativa tiene como finalidad optimizar funciones de Apple Intelligence, así como la actualización de Siri con sistemas más avanzados. Sin embargo, Alphabet declinó dar detalles adicionales sobre la naturaleza o la implementación concreta de esta colaboración, limitando la información proporcionada.

La única referencia pública al convenio por parte de Google provino de Sundar Pichai, quien calificó a la empresa como “el proveedor de nube preferido” de Apple con vistas a desarrollar “la próxima generación de los modelos base de Apple” sustentados en la tecnología de Gemini, según recogió TechCrunch.

El balance presentado por Alphabet muestra que, más allá de la expansión de Gemini, los negocios en la nube y la continuada evolución de YouTube siguen reforzando la posición financiera y tecnológica de la compañía. Mientras la plataforma de videos observa incrementos en uso e ingresos anuales, los servicios de inteligencia artificial y las suscripciones pagas evidencian el peso creciente que estos segmentos tienen en el portafolio general. Además, la inclinación de Google por sostener tanto niveles gratuitos como de pago en su asistente de IA forma parte de una estrategia global para captar distintos tipos de usuarios y afianzar su presencia en mercados con necesidades variables de acceso a la tecnología. Tal como informaron TechCrunch y Google, la convergencia de modelos gratuitos y de suscripción busca potenciar el alcance y la fidelización en un entorno de competencia cada vez más diversificado.

Mientras tanto, la integración de la tecnología de Gemini en ecosistemas externos, como el de Apple, se perfila como un factor con potenciales repercusiones sobre la forma en que distintas empresas abordan el desarrollo de soluciones inteligentes, en un contexto donde las alianzas estratégicas entre grandes compañías tecnológicas persisten como pieza central del avance en inteligencia artificial y servicios asociados.