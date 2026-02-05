El Foro Económico Mundial inicia una investigación contra su director ejecutivo por sus vínculos con Epstein

El intercambio de mensajes y la celebración de varias reuniones entre Borge Brende, director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), y Jeffrey Epstein, han sido confirmados en documentos recientes y testimonios, incluyendo correos electrónicos y mensajes de texto que ponen el foco en su relación hasta fechas cercanas al arresto del empresario estadounidense. Según divulgó el medio El País, la entidad con sede en Davos informó la apertura de una investigación externa sobre los vínculos de Brende con Epstein, tras la publicación de más de tres millones de archivos relacionados con la red delictiva de Epstein.

De acuerdo con El País, Brende, quien ejerció como ministro de Exteriores en Noruega antes de su llegada al FEM, declaró a la cadena noruega TV2 que en 2019 notificó a Klaus Schwab, fundador y entonces director ejecutivo del organismo, acerca de sus intercambios con Epstein y expresó su interés en colaborar plenamente con la investigación independiente iniciada para esclarecer los hechos. Brende, en su declaración difundida por El País, indicó: "En 2019, informé a Klaus Schwab (fundador del foro y exdirector ejecutivo del Foro) de mis contactos con Epstein. Se ha iniciado una investigación externa y espero con interés su conclusión. No puedo hacer más comentarios hasta que concluya".

El periódico El País detalló que la petición de investigación surgió a partir del propio Brende tras la filtración de los archivos, con el objetivo de clarificar las circunstancias de las reuniones y comunicaciones con Epstein. Los documentos revisados evidencian que ambos mantuvieron contacto hasta poco antes de la detención de Epstein en 2019 y que, en ese periodo, Brende asistió a por lo menos tres cenas organizadas en el domicilio de Epstein en Nueva York. Las citas incluían la presencia de empresarios y personalidades relevantes del ámbito económico, según consignó El País.

Diversas figuras del entorno de Brende han reaccionado ante la apertura de la investigación. Entre ellas, Klaus Schwab, quien fundó el FEM en 1971 y se retiró como presidente ejecutivo en 2024, negó haber recibido alguna información directa de Brende sobre contactos con Epstein. Schwab, citado por El País y por el diario suizo Neue Zürcher Zeitung, comunicó su decisión de valorar la interposición de acciones legales en defensa de su reputación y afirmó en una carta al diario suizo que nunca fue informado al respecto por Brende.

En sus declaraciones públicas recogidas por El País, Brende ha solicitado disculpas por los hechos y reconoció la necesidad de haber evaluado más detenidamente el historial de Epstein, que había sido condenado previamente por delitos sexuales. El actual director del FEM enfatizó que espera el resultado de la investigación y prefirió abstenerse de emitir nuevos comentarios hasta que se publique el informe final.

La controversia en torno a la relación de Brende con Epstein se une a una serie de episodios que han involucrado a otras personalidades noruegas en casos similares. Según reportó El País, la princesa heredera Mette-Marit y el ex primer ministro Thorbjorn Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa, también mantuvieron vínculos cercanos con el magnate estadounidense, lo que ha generado una intensa atención mediática en Noruega.

El caso Epstein continúa impactando a nivel global por la magnitud de la red de abuso que encabezó y la cantidad de personas influyentes cuyas relaciones con el magnate salen a relucir en documentos, expedientes y archivos electrónicos revelados recientemente. Según El País, la difusión de los tres millones de archivos ha tenido ramificaciones que han alcanzado a distintos círculos de poder y han motivado pesquisas internas en organismos internacionales, como la que actualmente enfrenta el FEM y su directiva.

Entre los elementos que la revisión independiente debe esclarecer, según indica El País, figuran no solo la frecuencia y el contexto de los encuentros entre Brende y Epstein, sino también si existieron compromisos o acuerdos producto de estos contactos, y si Brende incumplió las normas internas de transparencia y reporte ante el FEM. La actual investigación se realiza con expertos externos a la organización, lo que busca garantizar la independencia del análisis y la credibilidad de los hallazgos que se presenten al concluir el proceso.

El futuro de Brende como director ejecutivo del FEM, así como el impacto reputacional para la organización, dependerá en gran medida de los resultados de la investigación en curso. El caso sigue su curso mientras los archivos continúan siendo objeto de escrutinio mediático y judicial, y la dirección del Foro Económico Mundial sigue bajo la mirada pública por su manejo de este y otros episodios vinculados a figuras de alto perfil.