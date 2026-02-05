Agencias

El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos de interés por quinta vez en el 2%

Guardar

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guion y mantener de nuevo sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por seguir a la espera después de detener en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

"El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. Su evaluación actualizada vuelve a confirmar que la inflación debería estabilizarse en nuestro objetivo del 2% a medio plazo", ha explicado el instituto emisor.

DATOS DE INFLACIÓN

La tasa de inflación de la eurozona se situó en enero en el 1,7% interanual, tres décimas por debajo del dato del 2% registrado en diciembre, lo que representó la menor subida del coste de la vida desde septiembre de 2024.

Al descontar el impacto de la energía, la inflación se redujo una décima, hasta el 2,3%. De excluirse, además, el coste de los víveres, alcohol y tabaco, la subyacente se moderó una décima, al 2,3% también.

Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Eslovaquia (4,2%), Croacia (3,6%) y Grecia y Lituania (2,8%). Por contra, las menores subidas se observaron en Francia (0,4%), Finlandia e Italia (1%) y Bélgica (1,4%).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fundación La Caixa y Fundación ISS 'Una Sonrisa Más' acuerdan apoyar la ganadería de Perú

Un convenio entre organizaciones sociales refuerza la producción de lácteos en Ocongate, Cusco, beneficiando a familias lideradas por mujeres y jóvenes, con recursos destinados a mejorar ingresos, impulsar el empleo y fortalecer el mercado local, según anunciaron las entidades involucradas

Fundación La Caixa y Fundación

Rusia expulsa a un diplomático alemán en Moscú después de que Berlín echara a un representante ruso

Moscú responde a la reciente medida germana y declara persona 'non grata' a un miembro de la delegación europea, alegando motivos infundados de espionaje por parte de Alemania y acusando a Berlín de fomentar una atmósfera de desconfianza

Rusia expulsa a un diplomático

EEUU asegura que quiere "mantener límites" a los arsenales nucleares tras la expiración del Nuevo START

Altos funcionarios estadounidenses subrayan el compromiso de buscar acuerdos internacionales frente al fin del tratado estratégico con Rusia, mientras Beijing rechaza integrarse al diálogo y expertos alertan sobre el incremento de riesgos globales según Naciones Unidas

EEUU asegura que quiere "mantener

Alcalde de Móstoles defiende su inocencia y asegura que se ha construido un relato que "no corresponde con la realidad"

El regidor asegura que la denuncia publicada no implica una acción judicial ni exige su dimisión, argumenta que el caso está archivado en instancias internas y sostiene que una noticia no basta para tomar medidas según ha declarado ante la prensa

Alcalde de Móstoles defiende su

El PSOE lleva al Congreso una iniciativa reivindicando la legalidad internacional frente a la política exterior de Trump

El PSOE lleva al Congreso