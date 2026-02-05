Agencias

EEUU anuncia un intercambio de más de 300 presos entre Ucrania y Rusia tras unos "productivos" contactos en EAU

Guardar

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha anunciado este jueves que Ucrania y Rusia han acordado un intercambio de más de 300 prisioneros tras unas "detalladas y productivas" conversaciones de dos días en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi.

"Las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron hoy intercambiar 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses", ha afirmado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, antes de resaltar que "este resultado se logró mediante conversaciones de paz detalladas y productivas".

"Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania", ha explicado Witkoff, quien ha asegurado que "las conversaciones continuarán" y que "se prevén avances provisionales en las próximas semanas".

Asimismo, ha dado las gracias a Emiratos por "acoger estas conversaciones" y al presidente estadounidense, Donald Trump, por "su liderazgo a la hora de hacer posible este acuerdo", sin que por ahora las delegaciones de Ucrania y Rusia hayan reaccionado a estas informaciones ni se hayan pronunciado sobre el contenido de los contactos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Premier Padel y Art Basel Qatar hacen arte con una pista de pádel

Una singular instalación de pádel diseñada por Sébastien Boileau, presentada en Doha durante Art Basel, fusiona deporte y arte con la presencia de figuras internacionales y será donada posteriormente al Shafallah Center for Persons with Disabilities

Premier Padel y Art Basel

El Govern balear continúa con los trámites para crear el registro de objetores al aborto

El área de Salud avanza con la elaboración de un decreto cuyo plazo de exposición pública concluye este mes, garantizando la confidencialidad del listado mientras se asegura el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos

El Govern balear continúa con

El TJUE tumba la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de Puigdemont y cuestiona su imparcialidad

El fallo del máximo tribunal europeo acepta el recurso de Puigdemont, Comín y Ponsatí, concluye que la selección del ponente vulneró normas clave de imparcialidad en el proceso e invalida las medidas tomadas en la legislatura anterior

El TJUE tumba la decisión

Volvo Cars cae un 22% en Bolsa tras perder 282 millones de euros en 2025 por los aranceles de EE.UU.

El retroceso de la compañía sueca refleja el impacto negativo de las pérdidas millonarias esperadas para 2025, atribuidas a obstáculos regulatorios, baja demanda y tensiones comerciales, factores que debilitaron notablemente las ventas y el margen operativo

Volvo Cars cae un 22%

Maersk ganó un 55% menos en 2025 por la bajada de tarifas y avisa del impacto de la reapertura del mar Rojo

La compañía danesa prevé recortes de empleo, menores resultados y ajustes de estructura tras registrar una fuerte caída de ganancias, afectada por una sobreoferta de capacidad, menores ingresos y las incertidumbres derivadas del conflicto en el mar Rojo

Maersk ganó un 55% menos