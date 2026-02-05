Delcy Rodríguez se reúne con Repsol tras la aprobación de la ley de hidrocarburos en Venezuela

El comunicado oficial de la Presidencia venezolana destaca que el país logró captar cerca de 900 millones de dólares (más de 760 millones de euros) en inversiones durante el último ciclo económico, atribuido al llamado “modelo antibloqueo” que permitió recuperar la producción de crudo nacional. Dentro de este contexto, la aprobación reciente de la reforma de la ley de hidrocarburos en la Asamblea Nacional impulsa un escenario favorable para la participación internacional en el sector energético, según informó el medio autor del texto proporcionado.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles reuniones con representantes de dos compañías energéticas de relevancia internacional: la española Repsol y la francesa Maurel & Prom. Según reportó dicho medio, el encuentro con Repsol fue calificado de relevante por la dirigente venezolana, quien subrayó que la compañía ha mantenido presencia en el país sudamericano por más de tres décadas, lo que la posiciona como un actor estratégico en el desarrollo del sector. Rodríguez valoró la importancia de mantener un diálogo político y cooperación basada en condiciones de respeto mutuo y propuestas de cooperación que resulten beneficiosas para ambas partes.

La reunión, en la que participaron figuras clave como el presidente de la estatal PDVSA, Héctor Obregón, la viceministra de Petróleo, Paula Henao, el viceministro de Gas, Luis González, y el vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, Eduardo Pinto, contó también con la representación de Repsol mediante la asistencia del director ejecutivo de EMP International, José Carlos de Vicente Bravo, y el director de la Unidad de Negocio de Repsol Venezuela, Luis García. De acuerdo con el comunicado, la agenda abordó la ampliación de acuerdos y estrategias que permitan modernizar la industria venezolana y elevar la producción petrolera a través de la inversión extranjera.

En otro encuentro, Rodríguez dialogó con directivos de Maurel & Prom, incluida la presencia del director ejecutivo, Olivier Cleret. Según detalló el medio citado, el objetivo de ese intercambio reside en establecer alianzas de gran alcance que impulsen la producción de hidrocarburos, tema central en la política actual de gestión energética venezolana.

La presidenta encargada, recientemente investida tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense en Caracas hace poco más de un mes, reiteró el llamado a inversores internacionales y empresas del sector, subrayando la oferta de seguridad jurídica por parte del Estado. Rodríguez aseguró que la nueva legislación, adaptada a las necesidades del contexto energético global, facilita el ingreso de capitales externos y orienta las condiciones para una cooperación que priorice el fortalecimiento de la producción nacional.

La jefa de Estado reafirmó la voluntad de Venezuela “de convertirse en una potencia energética” y adjudicó a los nuevos acuerdos con compañías internacionales un carácter fundamental para alcanzar este objetivo. Según publicó la misma fuente, esta política responde al reciente auge productivo en el rubro petrolero, potenciado por la recuperación de las capacidades industriales y la flexibilización normativa que permite la exportación de crudo venezolano.

Autoridades gubernamentales enfatizaron que el modelo actual apuesta por una progresiva apertura del sector y un entorno regulatorio que promueve la inversión bajo la premisa de beneficio compartido. Frente a inversionistas extranjeros, la mandataria subrayó la disposición venezolana a negociar términos que refuercen la cooperación para el desarrollo de la industria.

Según consignó el texto fuente, la iniciativa integra los esfuerzos de diversas dependencias estatales, incluyendo tanto a PDVSA como al Ministerio de Petróleo, en tareas de articulación con representantes de las empresas internacionales convocadas. El gobierno aseguró la continuidad de este tipo de encuentros con multinacionales energéticas, con la finalidad de consolidar la recuperación económica expresada en el último ciclo anual y afianzar la estabilidad del mercado energético venezolano.