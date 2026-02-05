Cierra por cuarto día consecutivo la PO-11, entre Marín y Pontevedra, al ser inundada por el mar

El viernes se realizará una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Galicia para tratar la situación provocada por los reiterados cortes en la PO-11, un tramo vial fundamental entre Marín y Pontevedra. Según informó la Guardia Civil, el corte afecta nuevamente e impide la circulación en ambos sentidos, mientras las autoridades coordinan una respuesta ante un episodio calificado de emergencia para la movilidad regional. El medio detalló que representantes de los ayuntamientos de Pontevedra y Marín, policías locales, Guardia Civil de Tráfico, la Axencia Galega de Infraestruturas, la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra y la Demarcación de Carreteras han sido convocados al encuentro que tendrá lugar a las 11:00.

La autovía PO-11 permanece cerrada desde primera hora de este miércoles, repitiendo el patrón de días previos. De acuerdo con la información difundida por la Guardia Civil y consignada por el medio, la vía se encuentra intransitable desde el lunes debido a la inundación de sus carriles por el mar, como consecuencia del temporal y el ascenso de las mareas, situación que se ha mantenido hasta el jueves. Las fuerzas de seguridad indicaron que los cierres comenzaron el lunes, cuando la autovía sufrió dos interrupciones, y desde entonces no ha logrado restablecerse el tráfico por las condiciones meteorológicas persistentes.

El impacto de la interrupción de la PO-11 genera preocupación en la comarca por tratarse de una vía clave para la circulación diaria entre Marín y Pontevedra. El cierre, que alcanza hoy su cuarta jornada consecutiva, afecta a miles de usuarios habituales y al transporte de mercancías, dificultando tanto la movilidad como el desarrollo rutinario de actividades económicas y sociales. Según publicó la fuente, las dos localidades ven comprometidas sus conexiones principales, lo que obliga a los conductores a buscar rutas alternativas y a las empresas a reorganizar sus operaciones logísticas.

La Subdelegación del Gobierno ha explicado que el objetivo de la reunión programada es establecer una mejor coordinación entre las diferentes administraciones y cuerpos de seguridad, con el fin de optimizar la gestión de incidentes recurrentes de corte de tráfico en la PO-11, debidos al fenómeno de subida de mareas. El encuentro, detalló el medio, buscará consensuar medidas preventivas y de respuesta rápida para minimizar las afectaciones en situaciones similares futuras, además de analizar las causas técnicas y ambientales que originan estas inundaciones periódicas en la calzada.

La reiteración de fenómenos meteorológicos adversos y el ascenso del nivel del mar han motivado un debate sobre la gestión de infraestructuras costeras en Galicia. Según informó la Guardia Civil y otras fuentes administrativas consultadas por el medio, la frecuencia de estos episodios ha aumentado en los últimos años, generando retos adicionales para la planificación vial y la seguridad en el transporte. Las administraciones participantes en la reunión deberán valorar tanto acciones inmediatas para restablecer el tráfico, como soluciones a mediano y largo plazo destinadas a reducir la vulnerabilidad de este tramo estratégico ante futuras mareas vivas o temporales.

Entre las entidades convocadas se encuentra la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra, debido a la relevancia logística y estratégica del puerto en la zona, así como la Axencia Galega de Infraestruturas, responsable del mantenimiento y mejora de las redes viarias. El medio reportó que la colaboración entre estos organismos busca no solo gestionar la emergencia actual, sino también anticipar episodios semejantes mediante la mejora de la información meteorológica y marítima, la instalación de dispositivos de alerta temprana y la posibilidad de intervenciones estructurales para proteger la vía.

Además del tráfico ordinario, el cierre de la PO-11 impacta en la movilidad de los servicios de emergencia y las redes de transporte público. Según publicó la fuente, tanto la Policía Local de Marín y Pontevedra como la Guardia Civil de Tráfico han implementado desvíos y dispositivos especiales de vigilancia para evitar riesgos y optimizar el flujo en las rutas alternativas. Las incidencias han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los protocolos compartidos y la actualización de planes de contingencia para episodios de inundación por causas marítimas.

La preocupación vecinal y empresarial se ha hecho sentir durante las últimas jornadas, ante las dificultades generadas por la interrupción prolongada de una arteria vial de alta demanda. El medio consignó que diversos sectores han solicitado medidas urgentes y una evaluación técnica exhaustiva dirigida a encontrar soluciones que garanticen la operatividad segura de la PO-11. Los responsables de infraestructuras han manifestado que el análisis de los efectos del temporal incluirá estudios sobre el drenaje, la protección de los márgenes de la autovía y la compatibilización de las actividades portuarias con la seguridad vial.

La Guardia Civil ha mantenido permanentemente informados a los conductores a través de dispositivos móviles y señalización sobre el terreno, indicando los tramos cerrados y sugiriendo alternativas de circulación. Según reportó el medio, esta labor de control se ha intensificado ante la persistencia de las mareas elevadas y la posibilidad de nuevos episodios de inundación, lo que ha requerido refuerzos en la vigilancia y en la comunicación con los usuarios afectados.

Las autoridades han reiterado que la seguridad de los usuarios constituye la prioridad en la gestión de la crisis. La expectativa del encuentro interadministrativo es la de avanzar hacia acuerdos que permitan afrontar no solo la emergencia actual sino también el diseño de respuestas sistemáticas ante incidentes derivados de factores meteorológicos, propios de áreas costeras como la que rodea la PO-11.