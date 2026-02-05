Boeing recortará 300 empleos en la cadena de suministro de defensa y ejecuta cambios en el área de aviones comerciales

Boeing recortará unos 300 puestos de trabajo en la cadena de suministro de su división de defensa entre varias sedes de Estados Unidos y lo notificará esta semana a los trabajadores afectados, mientras que también está ejecutando cambios en la plantilla del área de aviones comerciales por el traslado del programa 787 Dreamliner.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a estas medidas, según recoge 'Bloomberg', que señala que el fabricante sigue teniendo más de 1.300 empleos vacantes y está trabajando para ayudar a los afectados a encontrar otros puestos dentro de la compañía.

Sobre la plantilla del departamento de aviones comerciales, entre 250 y 300 trabajadores se verán involucrados, ya que los ingenieros del área de Seattle fueron notificados el pasado 30 de enero de que todo el trabajo restante del programa 787 Dreamliner se trasladará a Carolina del Sur, donde Boeing consolidó anteriormente la fabricación de su avión de fuselaje ancho.

En total, el número de empleados de la compañía ascendía a 182.000 personas a finales de 2025, lo que supone un aumento de unos 10.000 trabajadores con respecto al año anterior.

Boeing ha estado contratando personal a medida que integra la recién adquirida Spirit AeroSystems, intensifica la producción de aviones comerciales y comienza a trabajar en el avión de combate F-47 para el Pentágono.

Estos ajustes se producen mientras la firma norteramericana se prepara para las negociaciones laborales con la Sociedad de Empleados Profesionales de Ingeniería Aeroespacial, que representa a unos 16.000 ingenieros y trabajadores técnicos cuyo contrato expira en octubre.

Actualmente, Boeing recupera el pulso tras un 2024 complicado arcado por los recortes de producción por el incidente del 5 de enero de 2023 y la huelga de 53 días en el área de Seattle. En 2025, el fabricante logró beneficios por primera vez desde 2019, favorecido por las 600 entregas de aviones comerciales y 89.463 millones de dólares (75.012 millones de euros) en ingresos, sus mejores resultados en siete años.

En este contexto, su presidente y CEO, Kelly Ortberg, celebró la consecución de "avances significativos" en la recuperación de la compañía en 2025. "Hemos sentado las bases para mantener nuestro impulso durante el próximo año", añadió.