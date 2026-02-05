Aumentan a diez los civiles asesinados por un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Al menos 16 civiles perdieron la vida en el transcurso de tres días debido a una serie de acciones violentas atribuidas a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), reportó el portal congoleño de noticias 7sur7. El presidente de la sociedad civil de Mamove, Kinos Katuo, informó que los hechos incluyeron el incendio de más de 70 viviendas y la destrucción de más de 20 motocicletas, afectando gravemente a las comunidades locales de la provincia de Kivu Norte.

Según detalló 7sur7, el número de víctimas mortales asociadas a los ataques ejecutados por las ADF en esta provincia del este de la República Democrática del Congo (RDC) alcanzó recientemente diez, conforme a los datos confirmados por las autoridades locales. Jean-de-Dieu Kibwana, burgomaestre adjunto de la comuna de Oicha, explicó que los episodios de violencia ocurrieron en el área comprendida entre Oicha y Mamove, específicamente en Batangi-Mbau. En esa zona, cuatro civiles fueron asesinados en Mayibo y otras seis personas murieron posteriormente en la misma área, de acuerdo con declaraciones recogidas por el citado medio.

Kinos Katuo, representante comunitario, destacó que la situación de seguridad en la región se agrava con cada nuevo ataque, señalando que los blancos principales son los habitantes civiles. En referencia a la respuesta necesaria para contener esta ola de violencia, Katuo propuso que las fuerzas militares de la RDC y de Uganda establezcan patrullas permanentes, tanto diurnas como nocturnas, en las localidades fuera del control directo de las fuerzas de seguridad. Según puntualizó Katuo en declaraciones recogidas por 7sur7, los asaltantes buscan aprovechar la ausencia de presencia militar efectiva para perpetrar nuevos ataques sin resistencia.

De acuerdo con la información publicada por 7sur7, las Fuerzas Democráticas Aliadas tienen un largo historial de actividad en la región. El grupo surgió en Uganda durante la década de 1990, y desde entonces ha incrementado su accionar especialmente en el este de la RDC, donde, según recuentos oficiales, miles de habitantes han sido víctimas mortales de sus incursiones. La organización experimentó una escisión interna en el año 2019, cuando su líder formalizó su lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA), integrando la formación dentro de la estructura regional del grupo yihadista.

Las acciones violentas perpetradas por las ADF no solo han provocado una cifra significativa de muertes en un corto periodo, sino que también han resultado en la destrucción de numerosos bienes y viviendas. El impacto de los atentados, según los testimonios recogidos por el medio 7sur7, se evidencia en el desplazamiento de pobladores y en la pérdida generalizada de propiedades, lo que intensifica el deterioro de las condiciones humanitarias.

Hasta el momento, las autoridades nacionales de la República Democrática del Congo no han emitido respuesta pública frente a los incidentes recientes. Los constantes asaltos y la ausencia de una reacción inmediata por parte del gobierno generan creciente preocupación entre los residentes y los líderes comunitarios, quienes insisten en la necesidad de reforzar la presencia militar en las zonas más vulnerables para restablecer cierto grado de seguridad.

La persistencia de los ataques y la destrucción causada por las ADF refuerzan la inquietud en torno a la capacidad del Estado para controlar la situación. Según 7sur7, la exigencia de patrullas conjuntas entre ejércitos de la RDC y Uganda constituye la estrategia principal reclamada por la sociedad civil para evitar que nuevas localidades sean blanco de incursiones y actos violentos por parte de los insurgentes vinculados a Estado Islámico.