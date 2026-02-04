Los 27 fijan excepciones en el préstamo de 90.000 millones a Ucrania para compras de armas fuera de la UE

La normativa establece que los productos de defensa adquiridos por Kiev con fondos provenientes del préstamo de la Unión Europea deben provenir de proveedores ubicados en la UE, Ucrania o países miembros del Espacio Económico Europeo, entre los que se encuentran Islandia, Liechtenstein y Noruega. No obstante, se han incluido excepciones que permiten a Ucrania recurrir a mercados exteriores para la compra urgente de equipo militar cuando la oferta dentro del continente europeo no sea suficiente. De acuerdo con la información difundida por el medio de comunicación, los embajadores de los veintisiete Estados miembros de la UE aprobaron la medida en Bruselas, como parte de un acuerdo que contempla el préstamo de 90.000 millones de euros para asistir a Ucrania en su financiamiento durante 2026 y 2027.

Según consignó el medio, el empréstito será financiado a través de la emisión de deuda conjunta por parte de la Unión Europea en los mercados de capitales, y tendrá como objetivo apoyar a Kiev tanto en necesidades presupuestarias como en gastos relacionados con la defensa. El acuerdo estipula que un tercio del monto total se utilizará para cubrir gastos presupuestarios urgentes del Estado ucraniano, mientras que los 60.000 millones de euros restantes estarán enfocados en el rubro militar, dando preferencia a compras realizadas a la industria ucraniana y de la Unión Europea. El respaldo financiero se articula sobre bases jurídicas precisas, según la disposición adoptada.

Durante la presentación de la propuesta original en enero, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, detalló que, dado el contexto de conflicto entre Ucrania y Rusia, existe la posibilidad de acudir a proveedores fuera del continente si, por cuestiones de disponibilidad o de plazos de entrega, no se logra satisfacer la demanda desde Europa. “Si los equipos necesarios no están disponibles en esta región o a su debido tiempo, ocasionalmente podría ser posible adquirirlos fuera de la Unión Europea y fuera de la región geográfica mencionada (EEE). En general, se prioriza la preferencia europea, pero en cascada: prioridad para la preferencia europea y, si no es posible, comprar en el extranjero”, expresó Von der Leyen, según recogió el medio.

Los préstamos aprobados para Ucrania solo serán reembolsables una vez que Rusia haya abonado las reparaciones de guerra estipuladas para el país, informó el medio. Además, con el objetivo de facilitar a Ucrania las condiciones de financiamiento más ventajosas y manejar la sostenibilidad de su deuda, el costo de los intereses será asumido íntegramente por el presupuesto comunitario de la UE. Este mecanismo busca evitar que la carga financiera derive en una presión adicional para el gobierno ucraniano en el corto plazo.

La aprobación fue adoptada bajo el mecanismo de cooperación reforzada, en el que participaron 24 de los 27 Estados miembros. Tal como detalló el medio, Hungría, Eslovaquia y República Checa quedarán exentos de aportar a este préstamo, lo que implica que para estos países no habrá impacto en sus contribuciones presupuestarias. Adicionalmente, el acuerdo contempla que terceros países puedan asociarse al préstamo, especialmente en aspectos relacionados con el aprovisionamiento de material de defensa, distinguiendo entre los que participan en el fondo europeo para inversiones en defensa (SAFE) y aquellos que mantienen una Asociación de Seguridad y Defensa con la UE, incluidos Reino Unido, Canadá y Corea del Sur.

Respecto a los procedimientos por completar, la Eurocámara deberá formalizar su posición sobre la cuestión, con el objetivo de conseguir un acuerdo ágil en torno a la redacción jurídica final del reglamento. Mientras tanto, el Consejo de la UE, mediante procedimiento escrito, solicitará a los legisladores europeos la modificación del presupuesto general de la Unión para poder garantizar la asistencia financiera a Ucrania a través de las cuentas comunitarias, tal como publicó el medio. Una vez cumplidas estas exigencias formales, se prevé que la Comisión Europea tenga la capacidad de liberar el primer tramo del préstamo a comienzos del segundo trimestre de este año.