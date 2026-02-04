La presidenta de Cantabria recibe a la embajadora de El Salvador

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha recibido este miércoles en su despacho a la embajadora de la República de El Salvador en España, Anabella Machuca, para reforzar los vínculos y la colaboración institucional entre ambos territorios.

Buruaga ha dado la bienvenida a la comunidad autónoma a Machuca y le ha trasladado su disposición de cooperar con la Embajada de El Salvador para impulsar las relaciones comerciales de Cantabria con un país al que exporta más de 3,5 millones de euros al año, fundamentalmente, material industrial y tecnología, bienes de consumo y productos agroalimentarios, ha informado el Gobierno.

Pese a tratarse de una cifra "testimonial" en términos globales -el 0,1% del total de las exportaciones cántabras-, la presidenta ha destacado que se mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos años y que existe un alineamiento claro entre la estructura industrial de la región y los tipos de bienes que El Salvador importa de España.

Además, cree que el fuerte incremento de la inversión española en este país abre un "espacio real" para que empresas cántabras puedan incorporarse a nuevos proyectos y cadenas de valor en sectores como la construcción, la tecnología, el turismo, los servicios financieros, la salud, la manufactura industrial y las energías limpias.

La reunión con Buruaga se enmarca en la visita oficial que Anabella Machuca realiza hoy a Cantabria, con un programa que incluye, además, un encuentro de trabajo con Sodercan y con empresarios cántabros en la Universidad Europea del Atlántico.