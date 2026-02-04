Agencias

La NFL asegura que "no hay previstas operaciones del ICE" en la Super Bowl

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no estarán de servicio en la Super Bowl que se disputa este domingo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, según confirmó Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL.

"No hay previstas operaciones del ICE ni de control de inmigración en torno a la Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con ella", afirmó en una rueda de prensa.

Lanier aclaró las recientes informaciones de los medios de comunicación que apuntaban a que se esperaba que los agentes del ICE estuvieran de servicio en el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks en Santa Clara (California).

Se han desplegado agentes del ICE en varias ciudades de Estados Unidos; y durante las operaciones, dos ciudadanos estadounidenses fueron abatidos a tiros por agentes federales en enero en Minneapolis, en medio de la política de deportación impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

