La Eurocámara celebrará un pleno extraordinario el 24 de febrero para "honrar la valentía" de Ucrania

Las instituciones europeas han decidido marcar el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania con nuevos gestos políticos y acciones orientadas a reforzar su respaldo a Kiev. Según consignó Europa Press, la próxima semana dirigentes de la Unión Europea, incluidos el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajarán a la capital ucraniana tras una invitación realizada por el presidente Volodimir Zelenski, sumándose así a las conmemoraciones previstas por el gobierno de Ucrania.

El medio Europa Press detalló también que el Parlamento Europeo, bajo la dirección de su presidenta Roberta Metsola, convocó una sesión plenaria extraordinaria para el 24 de febrero, fecha en la que se cumplen cuatro años desde la ofensiva militar lanzada por Moscú. Durante el anuncio difundido en redes sociales, Metsola indicó que la sesión servirá para "honrar la valentía" del pueblo ucraniano, destacando el papel de la Eurocámara en la reafirmación de la solidaridad europea con Ucrania. En su declaración, la presidenta subrayó el compromiso del Parlamento con "una paz justa y duradera" y el respaldo "concreto" a las autoridades ucranianas.

La presencia de Costa y von der Leyen en Kiev ha sido confirmada por Europa Press como parte del despliegue institucional europeo para el aniversario de la guerra, iniciado en febrero de 2020. Ambos líderes participarán en actos oficiales junto al gobierno ucraniano, reforzando la cooperación entre la Unión Europea y Ucrania en el plano político y simbólico. Según publicó el mismo medio, la invitación de Zelenski representa una oportunidad para visibilizar la alianza entre Bruselas y Kiev frente al prolongado conflicto con Rusia.

Europa Press informó que, de forma paralela a estos eventos, la Unión Europea acelera el desarrollo de un nuevo paquete de sanciones contra el gobierno de Vladímir Putin. El objetivo es presentar el vigésimo paquete de medidas restrictivas justo a tiempo para el aniversario, profundizando la presión sobre el Kremlin y reafirmando la postura europea en defensa de la soberanía ucraniana. El bloque comunitario busca mantener la cohesión interna y la coordinación con sus socios internacionales a fin de incrementar el coste político, económico y diplomático impuesto a Rusia.

La convocatoria al pleno extraordinario y la preparación de nuevas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de la UE, señaló Europa Press, la cual se ha manifestado desde el primer momento del conflicto mediante asistencia humanitaria y militar, apoyo político, y la imposición de sucesivos paquetes de medidas contra sectores clave de la economía rusa. Las autoridades europeas insisten, según el citado medio, en la necesidad de mantener la unidad y redoblar el apoyo a Kiev mientras dura la ocupación de parte del territorio ucraniano.

En sus comunicaciones públicas, la presidenta Metsola reiteró la importancia de "honrar la valentía" demostrada en estos "cuatro años de coraje y resiliencia" por parte de la sociedad ucraniana. Durante su mensaje, hizo referencia a la determinación de la Eurocámara por sostener el compromiso europeo con una solución pacífica y el respaldo concreto al gobierno y la población de Ucrania. Abundando en estos conceptos, Europa Press reportó que los actos previstos en Kiev y la participación de los altos dirigentes europeos tienen como finalidad subrayar el alineamiento de la UE con la causa ucraniana y mantener la cuestión en la agenda internacional.

La presión sobre Vladímir Putin y su administración se incrementará con el nuevo paquete de sanciones, cuyo contenido se ultima en las instituciones de Bruselas. Europa Press explica que estas medidas forman parte de la respuesta integral adoptada por los veintisiete desde el inicio de la invasión, la cual se ha ido ajustando con cada fase del conflicto y en diálogo constante con el liderazgo ucraniano y los aliados occidentales.

El viaje de Costa y von der Leyen, así como el pleno de la Eurocámara, adquieren especial relevancia en un contexto internacional en el que Kiev busca renovar el apoyo exterior y asegurarse recursos e instrumentos diplomáticos para afrontar el futuro inmediato del conflicto. La cobertura de Europa Press remarca la magnitud de la movilización institucional prevista por la Unión Europea para marcar los cuatro años del inicio de la contienda en Ucrania, en una coyuntura en la que la estabilidad regional depende en parte del respaldo firme y continuado de sus socios europeos.