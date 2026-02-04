Jabra presenta los auriculares Evolve3 para el trabajo y el ocio, con cancelación de ruido y audio basado en IA

Jabra ha anunciado el lanzamiento de la serie Evolve3, sus nuevos auriculares de tipo diadema para para profesionales que ofrecen un diseño sin brazo de micrófono y tecnología de audio basada en inteligencia artificial (IA) y cancelación de ruido adaptativa.

Los auriculares Evolve3 han sido diseñados para atender las necesidades laborales y permitir un uso diario fuera del trabajo, y para ello, combinan rendimiento profesional con una propuesta estética más casual, como ha destacado Jabra en una nota de prensa.

La serie cuenta con dos modelos tipo diadema: Evolve3 75, con un diseño 'On-Ear', que se colocan en el pabellón auricular, y Evolve3 85, tipo 'Over-the-Ear', con un almohadilla más grande que sitúa alrededor del pabellón auricular.

Independientemente de su diseño, estos auriculares mejoran la claridad de la voz en las conversaciones, incluso en exteriores, con la tecnología Jabra ClearVoice, que combina tecnología de red neuronal profunda (DNN) y algoritmos multi-mic para, a ejemplo de cómo actúa el cerebro humano, procesar capas de datos de sonido y distinguir las palabras del usuario del ruido ambiente.

También ofrecen un sistema de cancelación activa de ruido adaptativa, que ajusta la entrada de sonido y bloquea ruidos de fondo según cambian las condiciones del entorno.

HABLAR CON LA IA

Los Evolve3 están diseñados para que los usuarios puedan interactuar con la inteligencia artificial a través de comandos de voz. En este caso, Jabra ClearVoice utiliza modelos de aprendizaje profundo basados junto con algoritmos que han sido entrenados con más de 60 millones de frases reales hasta lograr que la tecnología sea capaz de distinguir la voz humana del ruido de fondo.

Según la compañía, en entornos reales, los auriculares pueden detectar correctamente el 96 por ciento de las palabras utilizadas por los usuarios (y un 99% en oficinas abiertas).

DISEÑO MINIMALISTA

Evolve3 85 y Evolve3 75 proporcionan hasta diez horas de autonomía con diez minutos con el sistema de carga rápida por cable, e incluyen la opción de carga inalámbrica. El modelo Evolve3 85 ofrece en total hasta 25 horas de llamada o 120 horas de escucha de música, mientras que Evolve3 75 alcanza una autonomía de 22 horas de llamada o 110 horas escuchando entretenimiento.

Los auriculares ofrecen un diseño minimalista sin brazo de micrófono y enfocado a la sostenibilidad, ya que permite reemplazar las baterías y las almohadillas, y están fabricados con materiales reciclados y biocirculares. Están disponibles en dos colores, negro y gris claro.

Como ha informado Jabra, ambos modelos estarán disponibles a partir del 1 de marzo en color negro: Jabra Evolve3 85, con un precio recomendado de 569 euros, y Jabra Evolve3 75 por 399 euros. El color gris claro estará disponible a partir de abril.