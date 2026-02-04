Irán confirma que mantendrá negociaciones con Estados Unidos el viernes en Omán

La reunión prevista entre funcionarios iraníes y estadounidenses el viernes en Mascate, Omán, surge después de que Teherán expresase su gratitud al gobierno omaní por facilitar los preparativos necesarios para el encuentro. Según informó Europa Press, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, confirmó la cita a través de un mensaje breve en redes sociales, precisando que las conversaciones comenzarán alrededor de las 10 de la mañana. Este movimiento diplomático tiene lugar en un contexto de aumento de la tensión, marcado por amenazas recientes del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible acción militar contra Irán y una intensificación de la presencia naval estadounidense en la región.

El medio Europa Press detalló que estos encuentros estarán centrados en la cuestión nuclear, ámbito en el que las discrepancias entre ambos países se han agudizado durante los últimos meses. El ministro Araqchi no especificó quiénes integrarán las delegaciones de ambos países, aunque fuentes iraníes citadas por Europa Press adelantaron que la delegación estadounidense estará probablemente liderada por el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, y que el propio Araqchi encabezará la representación iraní.

De acuerdo con Europa Press, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló este miércoles que para que estas negociaciones sean relevantes se deberán tratar temas adicionales al programa nuclear. Rubio mencionó la necesidad de abordar los misiles balísticos iraníes, el apoyo presunto de Irán a organizaciones clasificadas como terroristas en la región, así como la situación de los derechos humanos y el manejo gubernamental de las recientes protestas en el país. Estos puntos han sido fuentes habituales de fricción y resultan claves para determinar el alcance de cualquier posible avance diplomático.

Europa Press consignó que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, sostuvo el martes una postura de apertura condicionada hacia el diálogo con Estados Unidos. Pezeshkian instruyó a su delegación a negociar, siempre que estas conversaciones se desarrollen bajo condiciones adecuadas y sin la presencia de amenazas ni demandas que consideren excesivas. Esta condición intenta proteger la posición de Irán en el proceso, frente a las crecientes presiones de la administración de Trump y el incremento del despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a territorio iraní.

La dinámica de la seguridad en la región ha experimentado episodios recientes que han elevado la tensión, según publicó Europa Press. En particular, la Marina de Estados Unidos derribó un dron iraní que, según las autoridades estadounidenses, se aproximó de forma hostil a un portaaviones de ese país en el mar Arábigo. Este incidente forma parte de una serie de movimientos que, según el medio, aumentaron la fricción entre ambos gobiernos y reforzaron la postura de Washington respecto a sus exigencias hacia Teherán.

El anuncio de las negociaciones tiene lugar en medio de un contexto regional marcado por la incertidumbre y los riesgos que genera la confrontación entre Irán y Estados Unidos. A juicio de diplomáticos citados por Europa Press, la selección de Mascate como sede responde al papel de Omán como facilitador tradicional en crisis previas entre ambas naciones. Las autoridades iraníes agradecieron la intervención de ese país para posibilitar este nuevo acercamiento y esperan que su mediación ayude a reducir el riesgo de una escalada mayor.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, la agenda de la ronda de negociaciones nucleares aún no se hizo pública en detalle, aunque existe expectación sobre la posibilidad de discutir caminos alternativos al actual estancamiento. A pesar del hermetismo sobre los nombres de algunos integrantes de las delegaciones, la atención internacional se orienta hacia la actitud que muestren ambas partes durante el encuentro y la viabilidad de un diálogo más amplio y constructivo.

Europa Press informó asimismo que el trasfondo de las tensiones reside en el endurecimiento de la postura estadounidense tras la salida de ese país del acuerdo nuclear en 2018 y la imposición de sucesivas rondas de sanciones a Teherán. Estos factores contribuyeron al deterioro de las relaciones y propiciaron advertencias recurrentes de Washington sobre la necesidad de desmantelar los programas atómico y de misiles iraníes, junto con críticas a la política exterior y doméstica de la república islámica.

En este escenario, el papel de los representantes diplomáticos en Mascate será decisivo para determinar si existe un margen real para avanzar en la distensión bilateral. Europa Press enfatizó el mensaje emitido por autoridades iraníes, quienes subrayaron la relevancia de mantener la confidencialidad y la discreción durante las conversaciones, a la vez que recalcaron el deseo de encontrar soluciones que preserven tanto la seguridad regional como la dignidad nacional y los intereses estratégicos de Irán.

El servicio diplomático iraní, reiterando la disposición a conversar, remarcó la importancia de resultados concretos y de que se respeten las líneas rojas establecidas por Teherán en materia de seguridad, soberanía e independencia tecnológica nuclear. El desarrollo de la reunión de este viernes y sus eventuales repercusiones serán objeto de seguimiento tanto a nivel regional como internacional, dado el impacto de cualquier avance o estancamiento en las negociaciones sobre la estabilidad del golfo Pérsico y el equilibrio geopolítico del Medio Oriente, según el análisis de Europa Press.