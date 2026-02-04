Ernesto Valverde: "Somos un equipo que tiene espíritu y eso es algo que no podemos perder"

La clasificación del Athletic Club a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre ha representado un impulso anímico destacado para el vestuario, según indicó el propio Ernesto Valverde, quien señaló que avanzar de ronda “es un éxito para nosotros y también un impulso para el equipo en este momento”. El conjunto bilbaíno superó por 1-2 al Valencia CF en Mestalla en un partido definido en la última jugada, lo que ha reforzado la confianza del plantel de cara a los siguientes compromisos, tal como publicó el medio que reportó las declaraciones del entrenador tras el encuentro.

Valverde, en rueda de prensa desde el estadio valencianista, subrayó la importancia del ánimo colectivo y del resultado alcanzado por sus dirigidos. El entrenador del Athletic Club insistió en que “somos un equipo que tiene espíritu y eso es algo que nosotros no podemos perder porque eso es la esencia del equipo”. Según informó la fuente, Valverde recordó también que el equipo ha llegado con frecuencia a semifinales en los últimos años, aunque no siempre culminando el recorrido en la final. En esta ocasión, avanzan en uno de los torneos más significativos del calendario nacional, tras un encuentro que, en palabras del técnico, “hemos dominado en muchos momentos”.

Durante la conferencia posterior al duelo, el 'Txingurri' destacó que el equipo ha mantenido su concentración y que el factor anímico resultó clave tras un partido “muy disputado”, como reportó la misma fuente. Valverde explicó que el gol del triunfo, conseguido al cierre del partido, tuvo un efecto determinante tanto en el ánimo de los jugadores como en el ambiente general del club y la afición. Recordó situaciones adversas durante el enfrentamiento, como el penal fallado por Mikel Jauregizar y el autogol cometido por el rival, describiendo el triunfo como una recompensa tras “insistir y conseguirlo al final”.

El técnico del conjunto bilbaíno analizó el desarrollo del encuentro, mencionando el dominio inicial del Athletic durante la primera media hora del partido, en la que generaron dudas en el Valencia. No obstante, Valverde reconoció que, hacia el final del primer tiempo, el rival logró imponer mayor presión y mostró mayor frescura sobre el campo. La segunda parte se caracterizó por el regreso al control del juego por parte del Athletic, aunque con exposición en defensa ante los contraataques liderados por jugadores rápidos del Valencia, incluyendo a Ramazani, Rioja y Diego.

El entrenador vasco valoró especialmente la contribución de Iñaki Williams, autor del gol clave que selló el triunfo en Mestalla. Según consignó el medio, Valverde indicó: “Los goles siempre vienen bien a los jugadores de delante y sobre todo al equipo porque nos hacen falta. Nos hace falta que esos jugadores empiecen a tener números porque nos urgen los resultados”. Refirió también a la necesidad constante de resultados positivos y cifras goleadoras por parte de sus jugadores ofensivos en la actual temporada, marcada por situaciones variables y desafíos de diferentes naturalezas.

Consultado acerca de las decisiones tomadas en la alineación, Valverde explicó que diversos jugadores aún atraviesan procesos de recuperación tras lesiones y que existieron condicionantes debido a la carga acumulada de partidos durante el mes. “Ya sabemos que aquí los entrenadores siempre nos la estamos jugando. Pero pensaba que era lo mejor, teníamos jugadores saliendo de lesiones, con problemas, con toda la tralla que llevamos en este mes y hemos hecho un partido en el que en muchos momentos hemos dominado”, argumentó, de acuerdo a lo difundido por la fuente.

En su descripción del encuentro, Valverde aseguró que se trató de un partido igualado entre dos equipos parecidos, en el que cualquiera de los rivales pudo haberse impuesto en las acciones decisivas. Según reportó la fuente, el entrenador resumió el desenlace así: “Ha sido un partido disputado y al final en la última jugada hemos conseguido marcar. También es verdad que nos hemos acercado con peligro a su portería y por momentos hemos intentado dominar el juego”.

La emoción generada por la clasificación se reflejó igualmente en el mensaje a la afición. Valverde manifestó su satisfacción por compartir la alegría del pase con los seguidores del equipo y recalcó la importancia de mantener el espíritu colectivo como seña de identidad del Athletic Club en competiciones como la Copa del Rey Mapfre.