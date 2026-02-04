El tenista español Roberto Bautista se despide de Montpellier en segunda ronda

La rapidez con la que Martin Damm cerró el partido contra Roberto Bautista resultó determinante. Según publicó la agencia EFE, el enfrentamiento de octavos de final del torneo ATP Tour 250 de Montpellier concluyó en menos de una hora de juego, con una victoria clara para el tenista estadounidense, que superó al español por 6-1 y 6-3 en condiciones de pista dura bajo techo. El resultado dejó a Bautista fuera del certamen francés, sin opciones de avanzar a los cuartos de final.

El medio EFE detalló que el primer set evidenció una marcada diferencia de rendimiento. Damm mantuvo sin dificultad su servicio y quebró el saque del español en dos ocasiones, lo que le permitió acumular cinco juegos consecutivos. Esta superioridad queda reflejada no solo en el marcador parcial de 6-1 a favor del estadounidense, sino también en el hecho de que Bautista consiguió únicamente un punto ganador en toda la manga inicial.

Durante el segundo set, el desarrollo fue similar. Damm aprovechó las oportunidades de quiebre en el segundo y quinto juego al resto, según indicó EFE. Bautista, por su parte, no logró encontrar respuestas ante la consistencia y agresividad que mostró su rival en cada intercambio. El parcial de 6-3 selló el desenlace del partido, confirmando la eliminación del veterano tenista español en una fase temprana del torneo.

EFE agregó que Bautista, quien ha tenido una destacada trayectoria en el circuito profesional y sumaba expectativas en el evento, se marcha del torneo tras una presentación que no reflejó su habitual nivel competitivo. Martin Damm, en cambio, avanza a la siguiente ronda con autoridad tras este triunfo convincente, reforzando su posición como una de las sorpresas de la competencia.

El torneo de Montpellier, perteneciente al circuito ATP Tour 250, reúne a varios de los principales exponentes del tenis en superficie dura en condiciones indoor, contexto en el que Damm supo capitalizar su juego ante un Bautista que no pudo encontrar soluciones en ninguna de las fases del encuentro. Según señaló EFE, la contundencia del estadounidense quedó establecida desde los primeros intercambios y se mantuvo hasta el final del partido, sin que se produjeran cambios significativos en la dinámica ni alternativas para Bautista.

La eliminación de Roberto Bautista en octavos de final significa un revés en la campaña del español dentro de la gira indoor europea, donde habitualmente ha sabido cosechar resultados positivos. El desempeño de Damm ante Bautista se inscribe dentro de los marcadores más contundentes de la competición hasta el momento, de acuerdo con los datos publicados por la agencia EFE.