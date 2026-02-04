Agencias

El PE reanuda la tramitación del acuerdo arancelario con EEUU e incluye cláusula de suspensión por amenazas

La Eurocámara va a reanudar la tramitación del acuerdo arancelario al que llegaron el pasado verano Washington y Bruselas y que quedó en el aire por las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, aunque los eurodiputados han acordado incluir entre los supuestos de la cláusula de suspensión del pacto las amenazas de la otra parte contra la seguridad del bloque, incluida su integridad territorial.

Así ha quedado acordado por "una mayoría" de los ponentes de los distintos grupos en la comisión de Comercio Internacional en una reunión este miércoles en Bruselas, según ha anunciado el presidente de la comisión europarlamentaria, el socialista alemán Bernd Lange.

Con la reactivación de los trabajos de análisis, los eurodiputados esperan que el informe esté listo para someterlo a votación en la comisión de Comercio Internacional en su sesión del martes 24 de febrero. El acuerdo comercial necesita luz verde tanto del Consejo como de la Eurocámara para ser formalmente adoptado por la UE.

El acuerdo que selló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente estadounidense el pasado julio en Escocia supone que Washington se compromete a limitar a un 15% el arancel sobre las compras a la Unión Europea, pero a cambio los europeos renuncian a tomar represalias recíprocas por ese porcentaje gravado.

En su revisión del acuerdo, los eurodiputados acuerdan retomar la tramitación "siempre que Estados Unidos respete la integridad territorial y la soberanía de la Unión y sus Estados miembro y cumpla los términos del 'Acuerdo de Turnberry'".

Así las cosas, los eurodiputados han acordado incluir entre los motivos de suspensión de las preferencias arancelarias concedidas "las amenazas a los intereses esenciales de seguridad de la Unión o de sus Estados miembro, incluida su integridad territorial".

En un comunicado, el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) ha avisado de que la reanudación de los trabajos "no es un cheque en blanco" y ha asegurado que no votarán "a favor de ningún acuerdo con Estados Unidos mientras el presidente Trump siga socavando la soberanía de Europa".

"Bloquear o reabrir elementos que escapan a la competencia del Parlamento solo aumentaría la inestabilidad y socavaría la credibilidad de Europa. Seguir adelante restaura la confianza empresarial, reduce costes innecesarios y protege los intereses industriales y agrícolas de Europa", ha valorado, por su parte, el Partido Popular Europeo (PPE) en un comunicado.

