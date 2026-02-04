Delcy Rodríguez reivindica su mandato en Venezuela tras un mes desde la captura de Maduro

Enfatizando la reciente aprobación por unanimidad de la ley de hidrocarburos en la Asamblea Nacional venezolana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez subrayó los avances logrados en materia legislativa durante su gestión, iniciada tras la captura y posterior detención de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas. Según consignó el medio que reportó su discurso, Rodríguez destacó la incorporación de voces disidentes y plurales en el debate parlamentario, lo que permitió que la reforma del sector petrolero avance con el respaldo de distintos sectores del espectro político. La mandataria precisó que dicha ley promueve la apertura de exportaciones petroleras, siguiendo modelos de gestión que –afirmó– Nicolás Maduro implementó en el contexto de sanciones internacionales y restricciones económicas impuestas sobre Venezuela.

La intervención de Rodríguez, transmitida desde el Palacio de Miraflores, se produjo al cumplirse un mes del ataque militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro y dejó un saldo de aproximadamente cien personas fallecidas, de acuerdo con la información divulgada por el medio. En este contexto, la presidenta interina resaltó la necesidad de fortalecer la convivencia pacífica y democrática dentro del país. Rodríguez reclamó la creación de un espacio de diálogo y entendimiento nacional motivado por la recomposición política que siguió a su investidura, la cual, indicó, fue determinada mediante un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia al asignarle la Presidencia en función de su cargo como vicepresidenta ejecutiva del gobierno derrocado de Maduro.

De acuerdo con el mismo medio, la jefa del Ejecutivo venezolano sostuvo que desde su llegada al poder se han reactivado numerosas iniciativas orientadas a consolidar el diálogo entre las diversas instituciones del Estado. Señaló que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria, lidera actualmente ese proceso, mientras que una Comisión de la Revolución por el Sistema de Justicia también desempeña un papel central en la revisión de la situación de detenidos y procesos judiciales en el país.

El ámbito de las excarcelaciones masivas fue otro de los puntos destacados en el balance realizado por Rodríguez. Según reportó la propia dirigente venezolana y recogió el medio, a partir del 8 de enero se habrían liberado alrededor de setecientas personas, de acuerdo a cifras comunicadas por organizaciones no gubernamentales. Este proceso forma parte del cumplimiento y desarrollo de la recién anunciada ley de amnistía, sobre la cual la presidenta interina indicó que se están dedicando esfuerzos en colaboración con la Asamblea Nacional. Rodríguez explicó que uno de los principales objetivos de estas medidas es la convergencia entre poderes públicos diferentes, como el Ejecutivo y el Legislativo, para contribuir al desarrollo, la soberanía y la independencia nacional, insistiendo en la legitimidad de las acciones emprendidas desde su administración.

Respecto a las relaciones bilaterales, la presidenta encargada se refirió al impacto que ha tenido el ataque estadounidense sobre los lazos entre Caracas y Washington. Según publicó el medio, la mandataria reconoció divergencias entre las dos administraciones y valoró la vía diplomática y el diálogo político como el método más adecuado para abordar esas diferencias. “En estos días he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ese debe ser el camino, el respeto, el respeto a la legalidad internacional”, señaló Rodríguez en su alocución, citada por el medio. A pesar de los episodios de tensión y ruptura provocados tras la operación militar, la dirigente planteó la importancia de superar la conflictividad y avanzar hacia una relación institucional que contemple una agenda de trabajo común, aun cuando reconoció la dificultad de concretarlo debido al historial de altibajos entre ambas naciones.

Analizando las movilizaciones sociales recientes, la presidenta recordó la marcha que tuvo lugar en respaldo a la figura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos tras la incursión que protagonizó el ejército estadounidense el pasado 3 de enero. “Hoy nosotros hemos visto una gran marcha en apoyo a la libertad del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente (la primera dama, Cilia Flores) que fueron secuestrados esa madrugada del 3 de enero”, reiteró Rodríguez, añadiendo que, en su visión, predomina un clima de tranquilidad en el país, aunque subsiste un “clamor nacional” por la liberación de los exmandatarios. El medio recalcó que Rodríguez insistió en que la normalidad institucional continúa vigente, aunque reconoció la existencia de demandas políticas y sociales en torno a la detención de Maduro y Flores.

Durante la misma intervención, la presidenta interina aludió a las reformas impulsadas en el sector petrolero, específicamente la nueva ley de hidrocarburos ratificada por el Parlamento, que habilita mayores exportaciones gracias a un esquema regulatorio inspirado en gestiones previas de Maduro bajo restricciones exteriores. Rodríguez sostuvo que la nueva legislación garantiza mayor seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en el ámbito energético, un aspecto que, dijo, pretende revertir los efectos del “bloqueo económico” mencionado en varias oportunidades durante su mensaje presidencial y citado en el medio periodístico.

Adicionalmente, la presidenta ratificó que el mando interino recae sobre su figura producto de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, aludiendo a la continuidad administrativa que implica haber ocupado la vicepresidencia ejecutiva durante el mandato de Maduro. El medio detalló que Rodríguez defendió la legitimidad de la transición señalando que el reemplazo presidencial se debió al mecanismo establecido por la autoridad judicial venezolana. En su intervención, la mandataria reiteró la voluntad de avanzar en leyes y reformas que, a su juicio, buscan favorecer a Venezuela y a su población manteniendo activos todos los poderes públicos.

En el plano jurídico y político, la mandataria subrayó el interés de su gobierno en fortalecer la institucionalidad y promover legislaciones que busquen el desarrollo económico y social bajo los principios de la República Venezolana. Según detalló el medio, Rodríguez insistió en la necesidad de impulsar iniciativas que garanticen la cohesión nacional y el bienestar de los venezolanos, en el marco de tensiones políticas internas y la presión internacional derivada de la operación militar estadounidense y sus consecuencias inmediatas en la dirigencia del país.