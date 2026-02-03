Agencias

VÍDEO: Zapatero niega estar vinculado con el rescate de Plus Ultra y defiende un trabajo "conforme a la legalidad"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado estar vinculado o haber mediado en el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia y ha defendido la legalidad de su labor como asesor.

Así lo ha trasladado este martes a los periodistas antes de participar en la presentación del libro 'Las Huellas de la Transición' en El Ateneo de Madrid, donde ha insistido en que sus labores como asesor son "conformes a la legalidad" y que tienen "cero" relación con Plus Ultra.

"Realizo con mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría", ha subrayado el que fuera jefe del Ejecutivo, en relación a sus trabajos de asesoría.

El PP había reclamado explicaciones al expresidente del Gobierno por un encuentro que mantuvo con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido en diciembre por la Policía por presunto blanqueo de capitales. Por ello, está previsto que los de Alberto Núñez Feijóo le citen próximamente en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

EL CAMBIO EN VENEZUELA

Por otro lado, se ha mostrado confiado en el proceso de cambio en Venezuela, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada. "Es una gran esperanza", ha señalado Zapatero, para recordar que lleva diez años, "especialmente los cinco primeros", intensamente vinculado a la situación política de Venezuela, "al grave conflicto", y "este es el momento" en el que tiene "una esperanza más fundada para un "proceso de cambio positivo".

"Cuando uno tiene un compromiso de tantos años, de miles de días dedicados a que no hubiera un conflicto civil, a que hubiera una posible reconciliación, una sustanciación democrática en todos los órdenes, a que muchas personas salieran de la cárcel, que ha sido una de las tareas fundamentales que he hecho, pues lógicamente ese vínculo sigue", ha agregado.

Asimismo, ha evitado contar cómo ha sido su implicación en la liberación de los presos españoles, alegando que se trata de un tema "sensible y delicado". "Son situaciones de gran trance para las familias, ellas lo saben, lo saben todos, en su día lo dirán". Con todo, ha mostrado su satisfacción por conseguir que "una persona recupere la libertad".

ARCHIVO DE DENUNCIAS

Respecto al archivo de las denuncias contra él por presuntos delitos de narcotráfico y colaboración con el presidente venezolano, Zapatero ha pedido respeto por los "valores", "los procedimientos" y la "transición democrática" en Venezuela, al tiempo que ha defendido que a la democracia "le sienta muy mal las insidias, las descalificaciones, las insinuaciones".

"Siempre lo llevo con deportividad, incluso con talante. Creo que todos debemos de contribuir a que esa polarización que algunos intentan mantener viva pues no se encienda más", ha zanjado.

La Audiencia Nacional ha inadmitido las denuncias contra él ante la falta de indicios criminales. Además, la Fiscalía cree que los hechos recogidos en la querella no son susceptibles de calificarse como blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico ni de "ningún otro" delito.

