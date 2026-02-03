Ucrania condena el apoyo de Infantino a levantar el veto a Rusia: "Sus palabras son irresponsables"

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, puso el foco en el caso del joven Illia Perezhogin, estudiante de décimo curso de una escuela de Mariupol, quien falleció cuando un misil ruso impactó el estadio donde jugaba al fútbol. A través de este ejemplo, Bidnyi ilustró las consecuencias de la guerra para deportistas y menores en Ucrania, reafirmando la postura del gobierno frente a la posible reincorporación de equipos rusos en el fútbol juvenil internacional.

Según consignó el medio que recoge las declaraciones, Bidnyi calificó como “irresponsables, por no decir infantiles” las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la eventual reintegración de selecciones rusas y bielorrusas en competiciones menores. Infantino había manifestado en una entrevista en Sky News la necesidad de levantar “definitivamente, al menos a nivel juvenil” la prohibición impuesta a Rusia y Bielorrusia por FIFA y UEFA después de la invasión a Ucrania en 2022. El dirigente sostuvo que la medida no produjo resultados positivos y que, por el contrario, “ha generado más frustración y odio”. Infantino agregó: “Que las niñas y los niños de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa sería de gran ayuda”.

El medio que reportó este cruce señaló que el ministro ucraniano respondió argumentando que este enfoque desvincula al fútbol de la realidad, aludiendo directamente a la muerte de niños y jóvenes como resultado de ataques rusos. Bidnyi subrayó que desde el comienzo de la ofensiva rusa, al menos 650 deportistas y entrenadores ucranianos han muerto, incluyendo más de 100 futbolistas.

La declaración del titular de Deportes de Ucrania puntualizó que la guerra constituye un crimen y no una cuestión política y denunció lo que calificó como instrumentalización del deporte por parte de Rusia. “Es Rusia la que politiza el deporte y lo utiliza para justificar la agresión. Mientras los rusos sigan matando a ucranianos y politizando el deporte, su bandera y sus símbolos nacionales no tienen cabida entre las personas que respetan valores como la justicia, la integridad y el juego limpio”, sostuvo Bidnyi, tal como recogió el medio citado.

En relación a las iniciativas futuras, el 17 de diciembre el Consejo de la FIFA hizo público su objetivo de organizar un torneo sub-15 en el año próximo, además de un campeonato femenino para 2027. Según informó la prensa especializada, esta decisión siguió a la recomendación emanada de la Cumbre Olímpica, en la que se propuso a las federaciones deportivas internacionales admitir deportistas y selecciones rusas bajo su bandera nacional, específicamente en categorías juveniles. Un comunicado posterior precisó que los nuevos torneos estarían abiertos a las 211 asociaciones miembros de la FIFA.

En ese contexto, Alexander Dyukov, presidente de la Unión Rusa de Fútbol, valoró la evolución del entorno internacional. Citado en el comunicado de prensa, Dyukov expresó: "Esperamos que el año que viene, siguiendo la recomendación del COI, los reguladores internacionales del fútbol tomen decisiones que permitan a nuestros equipos participar en competiciones internacionales oficiales". Además, Dyukov señaló que confían en que se halle un mecanismo para integrar a los equipos rusos en los sorteos correspondientes y aguardaban pronunciamientos similares de la FIFA. Aseguró que los contactos previos mantenidos con FIFA y UEFA reflejan una percepción positiva acerca de la recomendación del Comité Olímpico Internacional, aunque no reviste un carácter obligatorio.

La situación enfrenta resistencia dentro del fútbol europeo. Según detalló la agencia PA y reflejó el medio que recoge este debate, dirigentes destacados de la administración futbolística continental expresan reservas ante la posibilidad de levantar las sanciones deportivas, incluso en el ámbito juvenil. El principal temor radica en la eventual negativa de otros equipos a medirse con selecciones rusas mientras la situación política no haya evolucionado hacia una solución estable.

Por otra parte, Dyukov anunció su intención de participar la próxima semana en el Congreso de la UEFA en Bruselas, con el objetivo de dialogar sobre el potencial regreso de Rusia a las competiciones europeas. La cobertura mediática subraya que todavía existen dudas sustanciales dentro del sector deportivo europeo en torno a la duración y alcance de las sanciones, la aceptación de las recomendaciones olímpicas y la reacción de federaciones nacionales y continentales en caso de reapertura a la participación rusa.

Mientras se mantiene el debate internacional sobre la presencia de Rusia en el deporte juvenil, el gobierno ucraniano denuncia el uso político del fútbol y pone en el centro la situación de víctimas y deportistas afectados por la guerra. El intercambio de declaraciones entre dirigentes de la FIFA, autoridades rusas y ucranianas, y figuras del fútbol europeo refleja un conflicto que trasciende el ámbito estrictamente deportivo y sigue determinado por el contexto de enfrentamiento militar y sanciones internacionales.