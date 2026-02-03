Trump reclama unos 850 millones de euros a Harvard en daños y perjuicios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado este lunes 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) a la Universidad de Harvard en daños y perjuicios alegando que ha estado alimentando con "tonterías" al 'New York Times', después de que este diario haya publicado que su Administración había decidido no solicitar una indemnización al prestigioso centro académico, al que acusa de antisemitismo.

"Ahora reclamamos 1.000 millones de dólares por daños y perjuicios, y no queremos tener nada más que ver con la Universidad de Harvard en el futuro", ha señalado en un extenso mensaje difundido en Truth Social, donde ha asegurado que Harvard "lleva mucho tiempo comportándose muy mal".

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que la "fuertemente antisemita" Universidad "quería llevar a cabo un complicado concepto de formación laboral, pero fue rechazado por ser totalmente inadecuado (que) no era más que una forma de que se librara de un gran acuerdo económico de más de 500 millones de dólares (poco más de 420 millones de euros), una cifra que debería ser mucho mayor por las graves y atroces ilegalidades que han cometido".

"Esto debería ser un asunto penal, no civil, y Harvard tendrá que asumir las consecuencias de sus actos ilícitos. En cualquier caso, este caso continuará hasta que se haga justicia", ha defendido, antes criticar el "pésimo trabajo" del presidente de Harvard, Alan Garber, para "rectificar una situación muy grave para su institución".

En otro mensaje posterior, el mandatario estadounidense ha exigido a los responsables del 'New York Times' --a quienes ha tachado de "imbéciles"-- de modificar una noticia que, ha asegurado, es "completamente errónea". "La cobertura que me ha dado el 'New York Times' es deliberadamente errónea. Pronto veremos cómo me va en mi demanda contra estos estafadores", ha agregado.

Trump anunció a finales de septiembre del pasado año un acuerdo con la Universidad de Harvard, que tendría que abonar, según él, unos 426 millones de euros, en el marco de la batalla legal emprendida por el magnate ante el recorte de financiación dictado por la Casa Blanca contra este y otros centros universitarios por acoger en sus espacios protestas propalestinas.