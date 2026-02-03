Agencias

Sarah Ferguson cierra su fundación benéfica tras salir a la luz nuevos correos que muestran lazos con Epstein

La organización creada por Ferguson en Reino Unido anuncia el cese de actividades luego de descubrirse intercambios privados con Epstein, según fuentes citadas por la BBC, mientras persisten dudas sobre una posible reactivación en el futuro

Entre la serie de documentos divulgados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la correspondencia privada entre Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein ha provocado un giro en el futuro de la organización Sarah's Trust. BBC indicó que solo unos días después de darse a conocer estos intercambios, los directivos de la fundación anunciaron la suspensión de sus actividades tras deliberaciones internas.

De acuerdo con BBC, Sarah Ferguson, quien en el pasado ostentó el título de duquesa de York y fue esposa de Andrés Mountbatten-Windsor, adoptó la decisión de cerrar la fundación Sarah's Trust luego de la difusión de nuevos correos electrónicos que sugerían vínculos continuados con Epstein. La entidad, fundada en 2020 y con sede en Reino Unido, confirmó la clausura a través de un portavoz, quien explicó que las discusiones sobre el futuro de la organización se prolongaron durante meses antes de llegar a este desenlace. Según consignó BBC, las deliberaciones culminaron con la conclusión de que lo más procedente era cesar las operaciones.

El cierre de la fundación ha generado incertidumbre sobre su posible reactivación, ya que, según BBC, la organización no descartó considerar una reapertura en fechas futuras. Esta determinación sigue a la publicación de los tres millones de documentos asociados al caso Epstein que incluyen la correspondencia mencionada, la cual apunta a la existencia de relaciones personales entre Ferguson y Epstein, incluso después de la condena de este último por delitos de abuso y explotación de menores.

Según el medio británico, Sarah's Trust destinaba sus recursos a proyectos medioambientales y luchaba para romper los ciclos de pobreza extrema y combatir la crisis alimentaria. La página oficial de la fundación resaltaba su compromiso con el apoyo a “movimientos que luchan contra la crisis medioambiental”, además de enfocar esfuerzos en temas de hambre y pobreza.

Jeffrey Epstein fue detenido en julio de 2019 por cargos relacionados con el tráfico y abuso sexual de menores cometidos a comienzos de los años 2000. BBC detalló que Epstein logró establecer relaciones con diversas figuras reconocidas, entre las que se encontraron el príncipe Andrés de Inglaterra, el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump y el exmandatario Bill Clinton. El magnate falleció en agosto de 2019 en una prisión estadounidense, tras aparecer ahorcado en su celda un mes después de ser arrestado.

La relación de figuras públicas de alto perfil con Epstein ha estado bajo escrutinio permanente después de que el Departamento de Justicia publicara el inmenso volumen de documentos vinculados con su caso, repercutiendo en las instituciones y personas con las que el empresario tuvo contacto. BBC reportó que el caso sigue originando cambios importantes en organizaciones asociadas directa o indirectamente con Epstein, como es el caso de la fundación de Ferguson, que ahora permanece inactiva, a la espera de que se esclarezcan los escenarios futuros respecto a su eventual restitución.

