Qatar asegura que hay esfuerzos diplomáticos "intensos" para intentar abrir negociaciones entre Irán y EEUU

Las autoridades de Qatar han asegurado este martes que hay en marcha esfuerzos diplomáticos "intensos" para intentar abrir negociaciones entre Irán y Estados Unidos, ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque contra el país y el consiguiente estallido de una nueva guerra en Oriente Próximo.

"Los esfuerzos continúan de manera muy intensa", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, según ha informado la cadena de televisión qatarí Al Jazeera. Así, ha destacado que todas las partes están en contacto para evitar un conflicto y ha apuntado que Doha "está adoptando las precauciones necesarias (ante un posible conflicto), si bien es preferible hablar ahora de opciones diplomáticas".

Horas antes, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había asegurado que ha dado instrucciones para iniciar negociaciones con Trump, siempre y cuando tengan lugar en "un contexto propicio" y "libre de amenazas y expectativas irrazonables", ante las citadas amenazas de Washington y sus exigencias para que Teherán abandone totalmente su programa nuclear y balístico.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Irán ha intensificado durante los últimos días con diversos países de la región para abordar estas tensiones y, de hecho, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, subrayó el lunes que Teherán estaba "examinando" los detalles de "varios procesos diplomáticos" presentados a las autoridades iraníes para abordar la situación.