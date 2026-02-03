(Previa) El Atlético se agarra a la Copa de la Reina para salir de su crisis ante un amenazante Athletic

Las opciones de avanzar en la Copa de la Reina Iberdrola representan para el Atlético de Madrid femenino una posible vía de recuperación tras una complicada serie de resultados negativos que han afectado el ánimo del equipo. Según informó Europa Press, el conjunto colchonero enfrentará este miércoles al Athletic Club en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, un partido correspondiente a los cuartos de final del torneo que podría significar el acceso a las semifinales. La cita se perfila decisiva para ambas escuadras, ya que los dos buscan reivindicación y un impulso en la temporada.

Europa Press detalló que el Atlético de Madrid, tras once encuentros sin victorias en todas las competencias, intentará revertir su situación aprovechando el apoyo local. Su último triunfo sucedió fuera de casa ante el Twente FC en la Liga de Campeones con un marcador de 0-4. Desde entonces, el equipo no ha logrado imponerse a sus rivales y su estado anímico se ha visto afectado. Esta racha ha diluido el teórico favoritismo que ofrecía su condición de local frente a un Athletic Club catalogado por el mismo medio como disciplinado y ordenado en defensa.

El partido cobra especial relevancia ya que se ha vuelto frecuente observar enfrentamientos destacados entre estos equipos. Según publicó Europa Press, en el último choque de Liga F Moeve celebrado en Alcalá de Henares, el resultado final fue 1-1, en un encuentro en el que los papeles de cada equipo parecían invertirse respecto a sus contextos actuales. A pesar del estreno reciente de José Herrera como entrenador del Atlético, los cambios en rendimiento no se han materializado: el Granada CF igualó en su último compromiso liguero, comprometiendo aún más las opciones de las rojiblancas de alcanzar la Liga de Campeones la próxima temporada.

Europa Press subrayó que la Copa de la Reina ha actuado en el pasado como incentivo para el Atlético de Madrid, que ha ganado el torneo en 2016 y 2023. Esta competición podría ofrecer una oportunidad para mejorar el cierre de temporada, particularmente considerando que en la semana siguiente el equipo afrontará la eliminatoria de 'playoff' de la Liga de Campeones ante el Manchester United.

En el caso del Athletic Club, Europa Press señaló las decepciones recientes en encuentros decisivos de la Copa de la Reina, incluida la final disputada en 2014 frente al FC Barcelona, cuando la derrota llegó tras los penaltis. El equipo vasco logró una racha positiva de nueve partidos sin perder, culminando con una victoria 0-1 ante el Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano, pero la dinámica cambió tras la goleada recibida contra el Costa Adeje Tenerife (5-0) y la eliminación en semifinales de la Supercopa de España Iberdrola ante el Barça (3-1).

Los últimos resultados tampoco han favorecido a las 'leonas', según reportó Europa Press, que tuvieron dificultades para imponerse al RCD Espanyol en Lezama, necesitando de un gol en propia puerta en los minutos finales para asegurar los tres puntos. De este modo, el partido frente al Atlético se plantea como una nueva oportunidad de regresar a la fase de semifinales, un objetivo que el club no alcanza desde hace años.

La jornada de cuartos de final de la Copa de la Reina continuará en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, donde el Madrid CFF y el Costa Adeje Tenerife definirán otro pase a semifinales. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, este cruce reúne al Madrid CFF, octavo en Liga F Moeve, y al Costa Adeje Tenerife, actualmente cuarto. Se anticipa una eliminatoria muy equilibrada, ya que a pesar de que los resultados del equipo madrileño han sido irregulares, el equipo tinerfeño ha mostrado fortaleza como visitante, con una única derrota fuera de casa en el estadio Johan Cruyff. Cabe mencionar que el Costa Adeje Tenerife ganó el anterior enfrentamiento entre ambos en Fuenlabrada con un 0-2, aunque el técnico del Madrid CFF desde entonces es otro, José Luis Sánchez Vera, quien cuenta con amplia experiencia en partidos de estas características.

El Madrid CFF afronta este encuentro tras dos derrotas consecutivas, frente al FC Badalona Women y Levante UD, con el objetivo de alcanzar sus segundas semifinales tras las logradas en 2021. En tanto, el Costa Adeje Tenerife registra apenas 14 goles recibidos en la presente campaña y seis partidos consecutivos sin perder, aunque sólo dos de ellos terminaron en victoria. De lograr el pase, sumarían su cuarta semifinal tras las obtenidas en 2017, 2018 y 2022, según recuerda Europa Press.

Los resultados de este miércoles definirán a los equipos que competirán por un lugar en la final de la Copa de la Reina Iberdrola, añadiendo presión y expectativas a las protagonistas, con la mirada puesta en levantar un título al final de la temporada.