Podemos cree que prohibir las redes a menores de 16 años es "extraordinariamente delicado" y espera conocer detalles

Pablo Fernández, coportavoz de Podemos y secretario de Organización del partido, ofreció una valoración preliminar sobre la posibilidad de restringir el acceso de menores de 16 años a las plataformas digitales, medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes. Según detalló Europa Press, Fernández subrayó que se trata de una cuestión de gran sensibilidad y anticipó que la formación morada no fijará una posición definitiva hasta conocer al detalle el contenido de la propuesta del Ejecutivo.

El dirigente de Podemos señaló que, si bien la propuesta para limitar el uso de redes sociales por parte de menores ha sido lanzada por el jefe del Gobierno central, aún no se han hecho públicos los pormenores y el alcance concreto de la iniciativa. De acuerdo con Europa Press, Fernández sostuvo que la medida parece responder a una intención del PSOE de modificar el foco de la conversación pública, señalando la “incapacidad” del partido socialista para dar solución a problemas de fondo que afectan al conjunto de la ciudadanía, entre los que destacó dificultades en el acceso a la vivienda y el estado de las infraestructuras ferroviarias.

Respecto al procedimiento que seguirá Podemos, Fernández precisó que el partido esperará a disponer de toda la información necesaria antes de emitir una valoración conclusiva sobre la propuesta. “Podemos dará su opinión concreta sobre esta medida cuando la conozca al detalle”, afirmó el secretario de Organización de la formación, citado por Europa Press, reiterando que el partido valora el tema como “extraordinariamente delicado”.

El dirigente morado declaró, según publicó Europa Press, que la propuesta presentada por el Gobierno podría tratarse más bien de un “globo sonda”, es decir, una iniciativa lanzada para medir las reacciones sociales y políticas antes de presentar un proyecto con mayores concreciones legislativas o administrativas. Fernández indicó que esta táctica puede responder, en parte, al contexto político actual y a la estrategia del PSOE de buscar nuevos marcos de conversación ante la dificultad de abordar problemas estructurales.

Europa Press reportó que Fernández expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para priorizar soluciones en temas materiales y sociales, poniendo como ejemplo la situación del acceso a la vivienda y la necesidad de mejoras en los servicios ferroviarios, ámbitos en los que, según su opinión, el Ejecutivo se enfrenta a retos no resueltos. Ante este escenario, el secretario de Organización de Podemos remarcó que el debate sobre el uso de redes sociales por parte de menores no debería emplearse para desviar la atención de necesidades más urgentes.

La posición provisional del partido morado, de acuerdo con lo informado por Europa Press, es de cautela y espera activa, insistiendo en que cualquier postura definitiva se tomará solo tras un análisis exhaustivo y tras conocerse los detalles concretos de la propuesta del Gobierno. Pablo Fernández descartó emitir una opinión cerrada o anticipada, insistiendo en la importancia de contar con toda la información relevante antes de fijar una posición pública sobre un asunto que, en sus palabras, requiere especial atención y responsabilidad institucional.

El desarrollo de la propuesta del Ejecutivo y el debate político y social en torno a la posible restricción del acceso de menores de 16 años a plataformas digitales se mantiene abierto, a la espera de nuevas clarificaciones y de la definición de posturas por parte de los distintos actores políticos, según Europa Press.