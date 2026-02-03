Milei mantiene el nuevo modelo de IPC pese a la revelación del Banco Central sobre su manipulación

El informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), publicado recientemente, puso de manifiesto que la implementación del nuevo modelo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría generado cifras de inflación más elevadas durante los dos últimos años. Según consignó el medio La Nación, esta revelación influyó en la decisión del director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, de presentar su dimisión poco antes de la publicación de la nueva metodología, programada para el 10 de febrero. El presidente Javier Milei dispuso, no obstante, conservar el esquema vigente para garantizar la consistencia de los registros, según detalló el jefe de Gabinete y portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, el Gobierno resolvió que el INDEC continuará utilizando el actual modelo de IPC. Esta directiva, que Adorni atribuyó a motivos de “transparencia estadística”, busca preservar la homogeneidad en los datos históricos, lo que –según sus declaraciones– permite a la ciudadanía comparar la evolución de la inflación y evita sospechas sobre posibles manipulaciones. “No queremos que el kirchnerismo utilice (...) que nosotros estamos falseando los datos de inflación. Nosotros somos respetuosos con los datos. La única manera de mostrarle a la gente si el índice de inflación mejora o empeora o sigue igual, es tener datos comparables y los tienes cuando no cambias la metodología”, puntualizó Adorni en diálogo con el citado canal televisivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó la determinación de no introducir cambios en el método de cálculo del IPC al menos hasta que el proceso de deflación resulte consolidado. Según declaraciones recogidas por Radio Rivadavia y el diario Clarín, Caputo afirmó: “No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo (...) Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”. La confirmación del ejecutivo ratifica la continuidad del marco estadístico aplicado por el INDEC, pese a los cuestionamientos surgidos a partir del informe del BCRA.

El documento del BCRA, difundido el viernes anterior por el citado organismo, reconoce que el nuevo cálculo del IPC, preparado desde hacía meses aunque postergado por Lavagna para no incidir en el resultado de los comicios recientes, habría reflejado un mayor incremento de los precios. Entre las causas identificadas por el informe, se destaca la evolución ascendente de las tarifas de servicios públicos, los alquileres de viviendas y los gastos en consumo básico, componentes que tendrían un mayor peso en la nueva metodología del IPC. Además, el informe fue objeto de críticas por el modo en que el índice vigente minimiza el impacto de la inflación sobre los niveles de pobreza.

La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC fue comunicada apenas ocho días antes de la actualización del indicador, según publicó La Nación. Adorni relativizó la salida, mencionando que Lavagna tenía interés en implementar la nueva forma de cálculo de inmediato y que, al no considerarlo posible en el marco de sus responsabilidades, prefirió desvincularse. El portavoz del Ejecutivo consideró habitual la rotación de funcionarios en el actual Gobierno cuando existen disidencias sobre decisiones de política pública: “Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”.

Marco Lavagna, economista de trayectoria, asumió como titular del INDEC el 30 de diciembre de 2019, durante la presidencia de Alberto Fernández. A pesar del recambio presidencial, Lavagna mantuvo el cargo en el inicio de la gestión de Milei, lo que aportó continuidad al equipo técnico del organismo estadístico. Tras su dimisión, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó al diario Clarín que Pedro Lines, hasta ahora segundo en la estructura del INDEC, asumirá la conducción del organismo.

Esta serie de hechos coloca en el centro del debate público argentino la cuestión de la metodología utilizada para medir la inflación y la importancia de la transparencia en la elaboración de indicadores clave sobre la economía nacional. Según lo publicado por La Nación, la decisión de mantener el modelo actual busca evitar distorsiones en la comparación histórica de los datos, una postura que tanto los representantes del Ejecutivo como del Ministerio de Economía consideran esencial para el análisis de la situación económica del país y la confianza de la ciudadanía en las estadísticas oficiales.