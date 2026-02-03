Martes, 3 de febrero de 2026 (02:00 GMT)

EEUU COLOMBIA

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la primera reunión de ambos tras un año de deterioro de las relaciones bilaterales por sus diferencias en política migratoria y lucha contra el narcotráfico y por los ataques de EE.UU. en Venezuela en los que fue capturado Nicolás Maduro.

(Texto) (Foto) (Video)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, viaja a Israel para entrevistarse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras avanza la fase dos de la tregua en Gaza con la apertura del paso de Rafah con Egipto y en medio de la tensión regional por un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas - La Venezuela de la líder chavista Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro hace un mes por Estados Unidos, ha soltado el control estatal sobre la actividad petrolera del país para abrirse al sector privado y a la inversión extranjera, al reformar, de manera sustancial, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo que revierte, según expertos, el legado del fallecido presidente Hugo Chávez. (Texto) (Foto) (Video)

- El ataque militar de Estados Unidos a Venezuela hace un mes, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro, ha puesto en desventaja a la oposición del país suramericano ante una interlocución cada vez más reducida con Washington, que negocia directamente con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. (Texto) (Foto) (Video)

- El chavismo convoca a una marcha en Caracas al cumplirse un mes de la captura del mandatario Nicolá Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras tres regiones cercanas. (Texto) (Foto) (Video)

IRÁN EEUU

Teherán - Irán se prepara para reiniciar negociaciones nucleares con Estados Unidos bajo las amenazas de una intervención militar de Washington, mientras crecen las especulaciones de un posible encuentro de alto nivel en Turquía.

(Texto)

EEUU GOBIERNO

Washington - La Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar una resolución para financiar el Gobierno y revertir el cierre administrativo decretado el sábado.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - La tregua energética da un respiro a Ucrania en medio del período más frío de los últimos lustros, mientras Rusia centra ahora sus ataques contra infraestructuras ferroviarias que los ucranianos utilizan para el movimiento de pasajeros, mercancías y equipamiento militar y soldados.

(Texto)

EEUU INMIGRACIÓN

Miami - Cerca de 350.000 haitianos están en riesgo de deportación en Estados Unidos, al expirar su Estatus de Protección Temporal (TPS) por orden del presidente, Donald Trump, lo que pone en peligro sus vidas y la economía de estados como Florida, advierten activistas.

(Texto) (Foto)

FRANCIA LE PEN

París - La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, conocerá hoy la petición del fiscal en el juicio en apelación por malversación de fondos europeos, por el que fue condenada en primera instancia a cinco años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, lo que bloquea su carrera a las presidenciales de 2027.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO SEGURIDAD

Ciudad de México - Los grandes carteles de México usan cada vez con mayor frecuencia drones con explosivos para golpear objetivos militares y civiles, en un contexto de presión por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, según varios especialistas consultados por EFE.

(Texto) (Foto)

CÁNCER PREVENCIÓN

Ginebra - La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) presentan un estudio que revela el porcentaje de casos de cáncer que pueden prevenirse globalmente, un día antes de la celebración de la jornada mundial contra esta enfermedad.

(Texto)

EEUU ESPACIO

Miami - Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, llegan este martes al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de Artemis II, previsto a partir del domingo, que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

- Con motivo de la expiración del tratado START III (New START) el 5 de febrero, el último tratado vigente para reducir el número de misiles nucleares de ambas potencias, la Agencia EFE enviará este martes y este miércoles una serie previa con la Guía RUSIA EEUU.

AGENDA INFORMATIVA

América

11:00GMT.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

11:00GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2025. (Texto)

12:00GMT.- Rumichaca.- ECUADOR COLOMBIA.- Transportistas de Colombia y Ecuador realizan una marcha hasta el punete fronterizo de Rumichaca, principal paso entre ambos países, para protestar contra la guerra comercial en la que están inmersos los dos países, tras la entrada en vigencia de aranceles recíprocos del 30 %, como parte de un cruce de sanciones económicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Cerca de 350.000 haitianos están en riesgo de la deportación a partir de este martes en EEUU (Texto)

15:00GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA PRENSA.- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala celebra audiencia para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Washington.- EEUU COLOMBIA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Colombia, Gustavo Petro, se reúnen en la Casa Blanca tras un año de tensiones y acusaciones cruzadas entre ambos mandatarios

15:30GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA ESPACIO.- La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) oficializa la firma del contrato para el lanzamiento del satélite QUETZAL-2, un proyecto tecnológico que marca el retorno del país al ámbito espacial, consolidando el liderazgo del país en ciencia, tecnología e innovación en la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU GOBIERNO.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar una resolución para financiar el Gobierno y revertir el cierre administrativo decretado el sábado.

San Juan.- DADDY YANKEE.- Daddy Yankee festeja este martes sus 50 años de vida, en cuyo tiempo tuvo oportunidad de conocerse como "El jefe" del ritmo del reguetón con los éxitos mundiales 'Gasolina' y 'Despacito', a dejar el género urbano y pasar a la música cristiana con temas como 'Sonríele a la vida'. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- El General de División Luis Figuero Aguilar, del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio de España, imparte una conferencia en Buenos Aires en ocasión con ocasión del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS IGLESIA.- Los católicos hondureños conmemoran el 279 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa, la patrona de Honduras (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, llegan este martes al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de Artemis II, previsto a partir del domingo, que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de medio siglo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY DICTADURA.- La ONG Codehupy presenta el segundo volumen del cómic 'Ventanas Abiertas', que relata la lucha de las mujeres de Paraguay contra la dictadura de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989. (Texto) (Foto)

Asunción.- PARAGUAY INFLACIÓN.- El Banco Central de Paraguay (BCP) publica el informe de la inflación del mes de enero de 2026. (Texto)

Montevideo - URUGUAY URBANISMO - Impulsados por su amor a la capital uruguaya, el colectivo Montevideo Más Linda lleva a cabo acciones colectivas de limpieza y cuidado del espacio público en distintos puntos del centro de la ciudad.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

06:45GMT.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en enero.

07:15GMT.- Roth.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, visita a las tropas en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea en Roth.

07:30GMT.- Oslo.- NORUEGA MONARQUÍA.- Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, afronta a partir de este martes en un tribunal de Oslo un juicio por varios casos de violación y maltrato en medio de las crecientes críticas a la Casa Real noruega y a su madre, que mantuvo durante años una amistad con el pederasta millonario estadounidense Jeffrey Epstein. (Texto) (Foto)

08:00GMT.- París.- TEDH RUSIA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda que presentó el líder opositor ruso Alexéi Navalni contra su detención en enero de 2021 en relación con una condena previa por la que Rusia había sido condenada por los jueces europeos en 2017. Navalni murió en circunstancias sospechosas durante su encarcelamiento en una colonia penitenciaria del Ártico en febrero de 2024.

08:00GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su encuesta sobre el crédito bancario en el cuarto trimestre de 2025.

09:00GMT.- Tromso (Noruega).- GROENLANDIA CRISIS.- La alta representante europea de Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, participa en la Conferencia Arctic Frontiers 2026 junto con el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide. También visitará el buque de la Guardia Costera de Tromsø junto con Eide y se reunirá con la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, además de participar en el Foro de Alcaldes del Ártico. (Texto) (Vídeo)

09:11GMT.- Berlín.- ALEMANIA CARNAVAL.- El canciller alemán, Friedrich Merz, preside la tradicional recepción de carnevaleros en la Cancillería. (Foto) (Vídeo)

12:00GMT.- Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La Justicia rusa emite el fallo en el caso del humorista Artiom Ostanin, que podría ser condenado a casi seis años de cárcel por hacer bromas sobre los inválidos y Jesucristo. (Texto)

13.00GMT.- Madrid - Rueda de prensa de los ministros de AsuntosExteriores de España y Grecia, José Manuel Albares y GeorgiosGerapetritis, respectivamente. (Texto)

15:00GMT.- Ginebra.- CÁNCER PREVENCIÓN.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) presentan un estudio que revela el porcentaje de casos de cáncer que pueden prevenirse globalmente, un día antes de la celebración de la jornada mundial contra esta enfermedad. (Texto)

Dubái.- CUMBRE GOBIERNOS.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presenta internacionalmente en Dubái el fondo soberano "España crece" con motivo de su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos GWS, en una visita durante la que se reunirá con el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La tregua energética da un respiro a Ucrania en medio del período más frío de los últimos lustros y Rusia centra ahora sus ataques contra infraestructuras ferroviarias que los ucranianos utilizan para el movimiento de pasajeros, mercancías y equipamiento militar y soldados. (Texto)

Bruselas.- UE ULTRADERECHA.- La Red Política para los Valores y los grupos políticos de la Eurocámara Patriotas por Europa y Conservadores y Reformistas Europeos organizan en el Parlamento Europeo una cumbre por la libertad de expresión en la que participa el líder de Vox, Santiago Abascal.

Bruselas.- UE ULTRADERECHA.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, tiene previsto participar en Bruselas en el foro ultraconservador en el marco de un viaje por Europa en el que también visitará Hungría e Italia.

Ginebra.- OMS EMERGENCIAS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta sus prioridades de acción y necesidades de financiación para responder a emergencias sanitarias en todo el mundo, tras haber respondido a 48 emergencias en 79 países en 2025. (Texto)

Praga.- REPÚBLICA CHECA GOBIERNO.- La coalición de populistas y eurocríticos presidido por el magnate Andrej Babis se somete a una moción de censura en medio de una disputa política con el presidente checo, Petr Pavlo, quien se niega a aceptar como ministro de Medio Ambiente a un controvertido derechista, investigado por mensajes racistas y misóginos en redes sociales. (Texto) (Foto)

Madrid.- MIKA DISCO.- Convertido en un rostro más habitual para los españoles gracias a su reciente paso por la TV nacional, Mika charla con EFE a propósito de 'Hyperlove', su reciente último disco, en el que el piano ha vuelto a ser su "brújula creativa". Por Javier Herrero (Texto) (Vídeo)

París.- G7 FINANZAS .- El ministro de Finanzas, Roland Lescure, y el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, presentan las prioridades de la presidencia francesa del G7 en el terreno de las finanzas y de la economía digital en un contexto marcado por las tensiones recientes con la Administración estadounidense de Donald Trump por el uso de los aranceles como arma política y por las medidas de regulación en la Unión Europea establecidas ante los gigantes de internet estadounidenses. (Texto)

11:45GMT.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, presiden una sesión solemne en el Senado con motivo del 40 Aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea). Palacio del Senado. Antiguo Salón de Sesiones (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

O.Medio

Riad.- A. SAUDÍ TURQUÍA.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visita la capital saudí, Riad, acompañado de un importante contingente de empresarios turcos, en una gira que lo lleva a Egipto al día siguiente.

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- Concluye la Feria Internacional del Libro de El Cairo con más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

Dubái.- CUMBRE GOBIERNOS.- La Cumbre Mundial de Gobiernos reúne en Dubái bajo el lema "Forjando los Gobiernos del Futuro" a gobiernos, organizaciones internacionales, líderes de opinión y del sector privado de todo el mundo para fomentar la cooperación internacional.

Doha.- CATAR ENERGÍA.- La Conferencia y Exhibición Internacional sobre Gas Natural Licuado (LNG2026) reúne en Doha a empresas y marcas del sector con un enfoque integral en toda la cadena de valor del GNL para abordar los avances de la industria, las tecnologías emergentes y las tendencias del mercado.

África

10:00GMT.- Nairobi.- ÁFRICA EEUU.- El comandante del Mando Militar de EE.UU. en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson, da una rueda de prensa virtual sobre la cooperacIón en materia de seguridad en el continente, tras cumplir seis meses en el cargo. (Texto)

Adís Abeba.- ETIOPÍA GOBIERNO.- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, comparece ante el Parlamento en medio de temores a un nuevo conflicto en la norteña región de Tigré. (Texto)

Asia

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- La Asamblea Nacional surcoreana revisará proyectos de ley y podría llegar a aprobar el relacionado con el acuerdo comercial entre Washington y Seúl tras el anuncio del presidente estadounidense de subir los aranceles sobre el sector automotriz y otros, del 15 al 25 %, por la supuesta demora de la aprobación parlamentaria del pacto en Corea del Sur.

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- El Partido Comunista chino (PCCh) y el Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición de Taiwán, celebran un foro de 'think tanks' en Pekín, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre ambos lados del Estrecho. (Texto)

Pekín.- CHINA URUGUAY.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prosigue con su viaje de Estado a China este martes, jornada en la que se celebra la Cumbre Presidencial bilateral y se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN NEPAL.- El presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, se reúne con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio en el marco de una visita de tres días.

Tokio.- NINTENDO RESULTADOS.- La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo publica su informe financiero de octubre a diciembre, su tercer trimestre fiscal, tras registrar un incremento de beneficios del 83,1 % interanual en los seis meses hasta junio por las fuertes ventas de su nueva consola, Switch 2, y el contenido relacionado con la misma. (Texto)

