Lamine Yamal, Vinícius y Galarreta lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El extremo internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal, autor de un gol en la victoria azulgrana ante el Elche (1-3), el extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Junior, que abrió el marcador en el triunfo madridista ante el Rayo Vallecano (2-1), y el centrocampista del Athletic Club Iñigo Ruiz de Galarreta, clave con un golazo en el empate de los rojiblancos en el derbi ante la Real Sociedad (1-1), lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, realizado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Mathew Ryan (Levante); Jon Aramburu (Real Sociedad), David Costas (Real Oviedo), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Sergio Gómez (Real Sociedad); Samú Costa (RCD Mallorca), Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Club), Gonçalo Guedes (Real Sociedad); Lamine Yamal (FC Barcelona), Vedat Muriqi (RCD Mallorca) y Vinícius Junior (Real Madrid).

Mathew Ryan (Levante)

El portero australiano del Levante fue uno de los principales motivos por los que los granotas pudieron sacar un punto de su duelo ante el Atlético de Madrid. Ryan realizó cuatro paradas para evitar 1,04 goles esperados en contra. Además, completó las dos salidas que realizó y despejó una vez de puños.

Jon Aramburu (Real Sociedad)

El lateral derecho de la Real Sociedad estuvo brillante en el derbi vasco ante el Athletic Club. Aramburu contribuyó en defensa imponiéndose en 12 de los 18 duelos que disputó, recuperando ocho balones y realizó seis despejes. Además, participó en 75 acciones con balón, completó 16 pases y centró una vez al área.

David Costas (Real Oviedo)

El central del Real Oviedo estuvo notable en la victoria de los carbayones ante el Girona (1-0). Costas participó en 44 acciones con balón y completó 29 pases. En defensa, se impuso en tres de los cuatro duelos que disputó, recuperó ocho balones, bloqueó un remate y despejó en dos ocasiones.

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

El central internacional español del Atlético de Madrid firmó uno de sus mejores partidos de la temporada. Le Normand se impuso en 11 de los 14 duelos que disputó, recuperó cuatro balones, despejó en nueve ocasiones e interceptó dos balones. Además, participó en 76 acciones con balón y completó 53 de los 58 pases que intentó.

Sergio Gómez (Real Sociedad)

El lateral izquierdo español de la Real Sociedad cuajó un gran partido en el empate en el derbi vasco ante el Athletic en San Mamés. Sergio Gómez fue el asistente del único gol de su equipo, participó en 75 acciones con balón, completó 38 pases, centró cinco veces al área y generó dos ocasiones. Además, se impuso en siete duelos, recuperó cuatro balones y despejó en cinco ocasiones.

Samú Costa (RCD Mallorca)

El centrocampista portugués del RCD Mallorca fue de los más destacados en la goleada bermellona ante el Sevilla (4-1). Samú Costa fue el autor del segundo gol de los de Arrasate, remató dos veces a puerta, participó en 54 acciones con balón, completó 25 pases, centró dos veces al área y generó una ocasión. Además, se impuso en siete duelos, recuperó tres balones, bloqueó tres remates y realizó tres despejes.

Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Club)

El centrocampista del Athletic Club salvó un punto para los rojiblancos en el derbi vasco ante la Real Sociedad. Galarreta fue el autor del gol del empate con una excelente jugada individual. Además, en los 45 minutos que estuvo sobre el césped, participó en 55 acciones con balón, completó 33 pases, centró tres veces al área y generó dos ocasiones.

Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

El atacante portugués de la Real Sociedad fue uno de los protagonistas del derbi vasco. Guedes fue autor del único tanto de su equipo con un golpeo potente desde larga distancia. Además, remató otras dos veces a portería, participó en 36 acciones con balón, completó 12 pases, se marchó en el único regate que intentó y generó una ocasión clara de gol.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El extremo internacional español del FC Barcelona recuperó su mejor nivel en la victoria del equipo 'culers' ante el Elche. Lamine Yamal abrió el marcardor, remató cinco veces a puerta, participó en 89 acciones con balón, se marchó en cuatro regates, completó 41 pases, centró tres veces al área y generó ocho ocasiones, tres de ellas claras.

Vedat Muriqi (RCD Mallorca)

El delantero kosovar del RCD Mallorca volvió a ser clave para los bermellones en la goleada ante el Sevilla. Muriqi anotó el primer gol del partido y participó de manera muy activa en tercero, siendo el autor del remate que rebotó en Darder. Además, participó en 41 acciones con balón, remató cinco veces a puerta, completó 17 pases y generó tres ocasiones.

Vinícius Junior (Real Madrid)

El extremo brasileño del Real Madrid se reencontró con el gol en Liga cuatro meses después. Vinícius, además de firmar el mejor gol del encuentro, participó en 69 acciones con balón, completó 37 pases, centró dos veces al área y generó dos ocasiones de gol.