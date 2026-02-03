La MONUSCO desplegará en los próximos días una misión de supervisión del alto el fuego en el este de RDC

Las delegaciones de la República Democrática del Congo (RDC) y del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) confirmaron en Doha diversas etapas orientadas al refuerzo del mecanismo de verificación del alto el fuego, entre las que destaca la próxima llegada de personal internacional a la ciudad de Uvira para supervisar el cumplimiento de los acuerdos. Según consignó el medio de comunicación, las partes acordaron el despliegue de una misión especial de la Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO) en el este del país, con la intermediación y respaldo del Gobierno de Qatar.

Qatar, que asumió funciones formales de mediación en el proceso, detalló a través de su Ministerio de Exteriores que RDC y el M23 "firmaron el mandato de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos", validando el nuevo mecanismo de supervisión tras una reunión dedicada en la capital qatarí. El gobierno qatarí precisó en un comunicado que el encuentro también incluyó la revisión de los planes operativos de MONUSCO y contó con reafirmaciones expresas de apoyo a la misión internacional para asegurar que la implementación del acuerdo avance según lo previsto.

Según la información difundida por el Ministerio de Exteriores de Qatar a través de sus redes sociales, ambas partes reiteraron su adhesión al alto el fuego y al acuerdo marco firmado en Doha el 15 de noviembre de 2025, así como su intención de cumplir de manera íntegra todas las obligaciones relacionadas con el proceso de consolidación de la paz. El texto señala que la cita celebrada en Doha sirvió para revisar el desarrollo de la situación local y exponer puntos críticos sobre los desafíos actuales en el territorio, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas inmediatas que fortalezcan la verificación y permitan un mejor flujo de información entre los actores involucrados.

Dentro de los resultados del encuentro, participantes de RDC y del M23, junto a los representantes internacionales, convinieron que el despliegue de la MONUSCO se producirá en los próximos días en Uvira y que este paso constituye la primera fase visible del nuevo mecanismo. Además, se acordó establecer una agenda de reuniones regulares y ampliar la supervisión sobre el terreno para incrementar la eficacia del sistema de seguimiento, siguiendo lo previsto por los mediadores qataríes.

Hasta el momento, las autoridades congoleñas y portavoces del M23 no han realizado valoraciones públicas acerca del alcance de la nueva iniciativa. El medio citado recordó que los antecedentes inmediatos incluyen la retirada del M23 de la ciudad de Uvira, movimiento anunciado el 18 de enero después de que el grupo mantuviera el control sobre la urbe durante el año anterior. Dicha retirada fue presentada como un gesto favorable al avance de los diálogos internacionales, aunque el M23 responsabilizó posteriormente al Ejército local de cometer abusos en la zona.

En el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores de Qatar se puntualizó que "sobre la base de estas discusiones, los miembros han acordado las próximas etapas, destinadas a reforzar la eficacia del mecanismo y garantizar que continúan las reuniones regulares en este contexto". El mismo documento subraya la relevancia de las acciones colectivas para impulsar el proceso de paz y el compromiso de las partes con el cumplimiento del alto el fuego y la canalización de información que respalde el seguimiento.

El avance hacia nuevas etapas de vigilancia internacional acontece en medio de un contexto marcado por la toma, por parte del M23, de extensos territorios de Kivu Norte y Kivu Sur en 2025, incluidas las capitales regionales de Goma y Bukavu, operación que coincidió con un incremento de las tensiones diplomáticas entre Kinshasa y Kigali. Según apuntó el medio citado, la ofensiva rebelde, con apoyo de Ruanda, motivó la puesta en marcha de nuevas negociaciones con el fin de frenar una mayor expansión del conflicto en la región de los Grandes Lagos.

El Ministerio de Exteriores qatarí manifestó en sus redes sociales que una de las prioridades consensuadas durante la reunión fue el avance de la MONUSCO y la puesta en marcha efectiva de los mecanismos técnicos de seguimiento. En la declaración se resaltó también el respaldo continuado de Qatar a la labor del organismo internacional y la colaboración directa con las delegaciones de las partes en conflicto. El objetivo principal planteado por los negociadores consiste en garantizar que la ciudad de Uvira y su entorno cuenten con el acompañamiento internacional necesario para evitar reinicios de hostilidades y dar soporte a la aplicación de los compromisos alcanzados en Doha.

Aunque los detalles precisos sobre el desarrollo operativo del dispositivo de verificación se mantienen sujetos a coordinación entre MONUSCO y los actores locales, la declaración oficial confirmó que la misión de Naciones Unidas realizará el primer envío de supervisores a Uvira en el plazo inmediato, reforzando las garantías de observancia sobre el terreno. El despliegue busca articular medidas técnicas de control, fomentar la transparencia y sostener el flujo de información entre los actores regionales con apoyo de la comunidad internacional.

El proceso de validación del mecanismo de verificación en Uvira se inscribe en una serie de intentos respaldados por diversos países y organismos para estabilizar la región, reducir la violencia armada y abrir una vía de solución negociada al conflicto prolongado en el este de la RDC. Las reuniones mantenidas en Doha, según informaron fuentes oficiales citadas por el medio, reflejan la disposición de la monarquía qatarí a desempeñar un papel activo en la facilitación de compromisos multilaterales y el monitoreo posterior del cese al fuego.

El respaldo formalizado a MONUSCO integra así una respuesta internacional ampliada ante una crisis que resurgió con especial intensidad desde 2025, con consecuencias para la población civil y vínculos directos a la inestabilidad regional. La consolidación del nuevo mecanismo de verificación ha sido presentada por las autoridades qataríes como una oportunidad para construir condiciones propicias para el avance del proceso de paz, sujeto al cumplimiento de las garantías acordadas y al mantenimiento de una interlocución sostenida entre RDC, el M23 y la misión internacional.