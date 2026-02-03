Agencias

La empresa de servicios petroleros Marathon Petroleum ganó 3.426 millones de euros en 2025, un 17,5% más

El saldo positivo se explica por el excelente desempeño operativo en las plantas y la estrategia comercial adoptada, según subraya su presidenta, mientras los ingresos totales y los gastos disminuyeron respecto al ejercicio previo, con ganancias trimestrales destacadas

Las cifras correspondientes al cuarto trimestre reflejan un incremento significativo en los beneficios de Marathon Petroleum, que multiplicó por más de cuatro sus ganancias en ese periodo en comparación al año previo. Según publicó el medio original, durante ese tramo, la empresa logró un beneficio de 1.535 millones de dólares (1.299 millones de euros) y una cifra de negocio que alcanzó los 33.422 millones de dólares (28.294 millones de euros), lo que representa un aumento marginal del 0,1% respecto al mismo lapso del año anterior. Esta evolución impactó en los resultados anuales de la compañía, que cerró el ejercicio 2025 con beneficios superiores a los del año precedente.

El medio informó que Marathon Petroleum, con sede en Estados Unidos y dedicada a los servicios petroleros, obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.047 millones de dólares (3.426 millones de euros) a lo largo de 2025, lo que equivale a un crecimiento interanual del 17,5%. La empresa experimentó una disminución de ingresos, que se situaron en 135.222 millones de dólares (114.475 millones de euros), es decir, un 3,7% menos que el ejercicio anterior. De los ingresos totales reportados, las ventas representaron la mayor parte y sumaron 132.699 millones de dólares (112.339 millones de euros). Las inversiones aportaron 1.622 millones de dólares (1.373 millones de euros), la liquidación de activos generó 173 millones de dólares (146,5 millones de euros) y el resto de conceptos contribuyó con 728 millones de dólares (616,3 millones de euros).

Por el lado de los gastos, Marathon Petroleum logró reducirlos un 5% respecto al año anterior. El total desembolsado por conceptos de producción, depreciación, amortizaciones, ventas y administración, entre otros, se situó en 126.931 millones de dólares (107.456 millones de euros), detalló la fuente. Los resultados financieros positivos obedecen principalmente a la optimización en la operación y la implementación de una estrategia comercial que permitió mejorar los márgenes a pesar de la caída de los ingresos totales.

Maryann Mannen, presidenta y consejera delegada de Marathon Petroleum, sostuvo que “en 2025, el sólido rendimiento operativo de las refinerías y la ejecución comercial impulsaron la generación de flujo de caja”. Estas declaraciones, recogidas por el medio, sitúan el buen desempeño operativo y la estrategia comercial como fundamentos clave de los resultados. El análisis de los diferentes componentes del flujo de ingresos muestra que, aunque las ventas descendieron levemente, la compañía encontró alternativas en inversiones, liquidaciones de activos y otros conceptos para mantener la rentabilidad.

Durante el cuarto trimestre, la agresiva mejora en el balance de resultados coincidió con uno de los momentos de mayor eficiencia operativa del grupo, según consignó el medio. Las estrategias de control de gastos y la gestión de los activos influyeron directamente en que el beneficio neto del trimestre creciese 313,7% en tasa interanual, una cifra inusual en la industria, según reflejan los datos publicados.

A pesar de la reducción de los ingresos totales, el descenso de los gastos reportado por la fuente permitió que la empresa incrementara su beneficio neto, en contraste con el comportamiento de otras compañías del sector en periodos de ingresos descendientes. Esta situación evidencia el peso de las operaciones y la gestión interna en el resultado final presentado por Marathon Petroleum. Además, el análisis detallado por la fuente deja en claro que, aunque los factores externos redujeron los ingresos brutos del grupo, la estructura interna y la estrategia de reducción de costes jugaron un papel relevante en la obtención de rendimientos históricamente altos.

