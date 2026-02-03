Fermax elige a Telefónica Tech para conectar sus videoporteros con tecnología IoT en España, Francia y Portugal

El objetivo de Fermax de conectar más de 100.000 videoporteros mediante tecnología IoT para 2030 marca una transformación en la gestión y control de accesos residenciales y empresariales. Según detalló Telefónica Tech a través de un comunicado recogido por distintos medios, la colaboración entre ambas compañías ya ha permitido dotar de conectividad a más de 27.000 placas exteriores de videoportero en España, Francia y Portugal, utilizando tarjetas SIM-IoT integradas y tecnología 4G para garantizar la comunicación a través de redes móviles.

De acuerdo con la información difundida por Telefónica Tech, esta solución se gestiona desde la plataforma Kite, que permite la supervisión y el control centralizado, remoto y en tiempo real de todos los dispositivos conectados. La solución diseñada concede visibilidad total tanto a Fermax como a sus instaladores sobre el estado y funcionamiento de los videoporteros, con el propósito de anticipar posibles fallos y facilitar su resolución de manera eficiente.

Tal como publicó el medio, Ángel Sánchez, director de Desarrollo de Negocio en Fermax, explicó que esta alianza se integra dentro de la estrategia de la empresa enfocada en el desarrollo de sistemas de acceso conectados que se apoyen en una conectividad IoT robusta y gestionada. Sánchez destacó que el acuerdo con Telefónica Tech posibilita operar y escalar la base de equipos conectados con fiabilidad, además de sentar las bases para la creación de nuevos servicios digitales tanto para usuarios finales como para empresas e integradores del sector.

Según detalló Telefónica Tech, la funcionalidad de estos videoporteros conectados aporta ventajas tanto para usuarios particulares como para empresas y comunidades residenciales. Los dispositivos se monitorizan, gestionan y mantienen a distancia, lo que contribuye a optimizar el servicio y minimizar la necesidad de intervenciones técnicas presenciales. Esta automatización permite identificar y resolver incidencias con mayor rapidez y prever problemas que puedan afectar la operación de los sistemas.

El responsable de conectividad IoT de Telefónica Tech, Juan José González, afirmó que la integración de esta tecnología convierte a los videoporteros en sistemas conectados que facilitan una interacción más eficiente y segura para los usuarios. Según González, el sistema permite gestionar las instalaciones desde cualquier parte, e incluso abrir la puerta a distancia mediante un teléfono móvil, gracias a la aplicación 'DuoxMe' desarrollada para este propósito.

Fermax ha definido una hoja de ruta que proyecta añadir entre 15.000 y 20.000 instalaciones anuales de videoporteros conectados a partir de 2026 para alcanzar su meta de 100.000 dispositivos en operación en 2030, según informó Telefónica Tech. Estos dispositivos, gracias a la conectividad IoT, notificarán al usuario cada vez que alguien acceda al edificio, permitiéndole visualizar y comunicarse con la persona en la entrada antes de conceder el acceso, todo ello a través de video y audio de alta calidad.

El sistema, indicó Telefónica Tech, emplea comunicaciones cifradas y controles de acceso para asegurar la privacidad y evitar accesos no autorizados. La interacción del usuario con el videoportero se realiza mediante la aplicación 'DuoxMe', que ofrece la posibilidad de ver, hablar y decidir el acceso desde cualquier lugar. Este modelo de gestión busca elevar las condiciones de seguridad y comodidad tanto para viviendas particulares como para el sector empresarial, reforzando la prevención de intrusiones y manteniendo un control integral desde una única plataforma.

El medio detalló, asimismo, que la tecnología suministrada contribuye a reducir intervenciones físicas por parte de técnicos, ya que muchas incidencias se resuelven de manera remota, lo que contribuye a la eficiencia operativa y a la reducción de costes de mantenimiento. Esta gestión centralizada suministra indicadores en tiempo real sobre comunicaciones, accesos y funcionamiento de los terminales instalados en las diferentes ubicaciones de España, Francia y Portugal.

Por último, según informó Telefónica Tech, el acuerdo establece una infraestructura capaz de crecer y adaptarse a las nuevas demandas en materia de servicios digitales vinculados al hogar y al control de accesos, promoviendo escenarios de operación más flexibles a la vez que se refuerzan las garantías de seguridad de los usuarios.