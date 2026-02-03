El PP dice que Zapatero no participa en la campaña de Aragón al estar "preocupado" por la investigación a Plus Ultra

La diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, reiteró que su formación ha venido solicitando respuestas parlamentarias acerca de la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en asuntos relacionados con Plus Ultra y la utilización de fondos públicos. En el transcurso de una entrevista emitida por el canal 'Cuatro', que recogió Europa Press, Muñoz expuso sus críticas hacia la ausencia del expresidente en la campaña electoral socialista de Aragón, vinculándola con la preocupación que le generarían las pesquisas judiciales sobre la aerolínea venezolana Plus Ultra.

Según informó Europa Press, Muñoz señaló que los electores reclaman transparencia sobre si el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez intervino para rescatar a una compañía aérea que apenas contaba con actividad, con el objetivo posterior de realizar pagos al expresidente socialista. En palabras de la vocera popular, “hemos pagado los españoles con dinero público ese casi medio millón de euros al señor Zapatero”, refiriéndose a las conexiones de este con Venezuela.

Durante la entrevista, Muñoz expresó además su descontento con la conducta supuestamente adoptada por Zapatero en relación con Venezuela, sugiriendo que, si el exmandatario mantenía vínculos comerciales con el régimen de ese país, habría sido preferible que hubiese mostrado anteriormente un mayor compromiso con la liberación de presos políticos venezolanos.

Preguntada sobre la estrategia del Partido Socialista en Aragón, Muñoz sostuvo que los socialistas han decidido no hacer partícipe a Zapatero de la campaña. Argumentó que, en otras ocasiones, el expresidente apareció de forma visible en distintos actos electorales, mientras que esta vez permanece ausente. Ante la pregunta sobre si creía que Pedro Sánchez deliberadamente ocultaba la participación de Zapatero, la portavoz del PP afirmó que “eso es un término irrebatible. Es evidente que (Zapatero) se ha paseado por todas las campañas electorales en las que ha podido y que ahora no aparece”.

Sobre la información publicada por 'El Debate', donde se señalaba que Zapatero y sus hijas constituían las únicas relaciones económicas con la empresa receptora de fondos de Plus Ultra que investiga la Policía, Muñoz se manifestó tajante. Según reportó Europa Press, calificó de “completamente inmoral” la actuación, refiriéndose a la presunta utilización de sus hijas como testaferros en operaciones económicas vinculadas a la aerolínea.

En referencia al papel fiscalizador del Partido Popular en este asunto, Muñoz remarcó que la formación ha hecho llegar una serie de preguntas tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, buscando esclarecimientos sobre la gestión de los fondos públicos, la eventual participación de Zapatero y el alcance de las relaciones con Plus Ultra. De acuerdo con Europa Press, la investigación impulsada por el PP en el Senado tiene como objetivo central que el exjefe del Ejecutivo “pueda dar muchas explicaciones” acerca de su posible implicación en temas relacionados con la compañía y con la gestión de recursos públicos.

La portavoz popular insistió en que los ciudadanos esperan respuestas sobre si existieron pagos irregulares con dinero del Estado, el destino y el propósito de esos fondos, así como la naturaleza de la relación de Zapatero y su entorno familiar con Plus Ultra. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, los cuestionamientos giran en torno al supuesto rescate de una compañía con mínima operación comercial y sobre el uso posterior de esos recursos.

Muñoz también manifestó que las implicancias del caso van más allá de la campaña electoral, ya que involucran el uso de dinero público y la transparencia en la administración por parte del Gobierno, asunto que, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, preocupa a los representantes del Partido Popular y a diversos sectores sociales.

El medio Europa Press detalló que Ester Muñoz se refirió al avance de las investigaciones policiales sobre la empresa y las conexiones económicas con el expresidente y sus hijas, reiterando que su grupo parlamentario mantendrá el impulso de las acciones necesarias para que se esclarezcan todas las dudas ante el Parlamento y ante la sociedad.