El francés Fabio Quartararo concluye los test por la fractura de un dedo de la mano

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZF M 1 V4) ha dado por concluida su participación en los test del circuito malasio de Sepang tras la primera jornada de pruebas, después de sufrir una caída en la primera sesión matinal, que le produjo la fractura de un dedo de la mano.

Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, se fue por los suelos en la curva cinco del trazado malasio tras completar apenas ocho vueltas por la mañana, si bien decidió continuar la jornada, que terminó en la novena posición a algo más de ocho décimas de segundo del piloto más rápido, el español y vigente campeón del mundo de la categoría, Marc Márquez (Ducati desmosedici GP26).

Tras reunirse con su equipo y valorar el rendimiento de la nueva moto en el 'shakedown' y durante la primera jornada de pruebas en Sepang, el piloto francés ha decidido dar por finalizada su participación en los mismos.