El Ejército de Israel denuncia 110 proyectiles de mortero ocultos en cargamento humanitario de la UNRWA

Las acciones militares que desarrollan las Fuerzas de Defensa de Israel al este de la Línea Amarilla han estado acompañadas por intensos registros en el sur de la Franja de Gaza, durante los cuales las tropas israelíes han destacado el hallazgo de material bélico en cargamentos humanitarios. De acuerdo con la información publicada por el medio que reportó este hecho, los soldados israelíes encontraron aproximadamente 110 proyectiles de mortero, junto con cohetes y otros equipos de combate, dentro de suministros que pertenecían a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Según informaron las FDI mediante sus canales oficiales y diversas plataformas sociales, dicho armamento se encontraba escondido en mantas y bolsas de ayuda humanitaria proporcionadas por la agencia dependiente de la ONU.

La denuncia del Ejército israelí, según informó el medio, encuadra el hallazgo dentro de sus operaciones enfocadas en desmantelar infraestructuras vinculadas a organizaciones armadas en la región. Estas tareas militares tienen como objetivo identificar y neutralizar arsenales u otros recursos bélicos que distintos grupos podrían utilizar dentro del enclave palestino, en el contexto de la persistente conflictividad en la zona.

Durante los registros realizados, las FDI detallaron públicamente que la localización de dichos proyectiles y cohetes en cargamentos de la UNRWA incrementa la preocupación en torno al posible uso de la asistencia humanitaria con fines diferentes a los estrictamente civiles. Las autoridades militares israelíes sostienen que estas acciones buscan “limpiar la zona de infraestructuras terroristas y armas pertenecientes a las organizaciones armadas” que operan en la Franja de Gaza.

El medio que reportó la noticia indicó que el hallazgo se produce mientras todavía se espera la conclusión del proceso de liberación de todos los rehenes que continúan en poder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras el ataque ocurrido el 7 de octubre de 2023. Este contexto forma parte de una etapa crucial para avanzar hacia la segunda fase del plan impulsado por Estados Unidos para el futuro del enclave gazatí.

El plan estadounidense contempla la salida progresiva de Hamás de las posiciones de poder en Gaza, con el objetivo de transferir la administración del territorio a un consejo de tecnócratas. Junto a ese traspaso, también se prevé la retirada escalonada de las fuerzas israelíes, que, según el esquema inicial, deberían posicionarse por detrás de la Línea Amarilla como parte de la primera fase del acuerdo.

Según consignó el medio citado, el episodio de los 110 proyectiles localizados en ayuda suministrada por la UNRWA suma tensiones en la relación entre Israel y algunos organismos internacionales que operan en el terreno. Las FDI han insistido en la importancia de investigar posibles usos ilícitos de cargamentos humanitarios y reiteraron su compromiso de mantener los registros para evitar que armamento siga fluyendo a manos de grupos armados.

Por su parte, el rol de la UNRWA y otros actores humanitarios en la Franja de Gaza ha sido objeto de atención recurrente, debido al riesgo de que la ayuda enviada termine involucrada en el conflicto armado. Las autoridades israelíes han señalado que asegurarse de la neutralidad de la asistencia es una condición clave para la estabilidad futura del enclave y la implementación de las siguientes etapas del plan internacional.

Mientras continúan los operativos militares al este de la Línea Amarilla, la comunidad internacional mantiene el foco en el desarrollo de ambos procesos: la liberación de rehenes y la reorganización administrativa y militar en la Franja de Gaza, aspectos que, de acuerdo con la fuente, serán centrales en los próximos meses.