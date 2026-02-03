Devotos de Iemanjá convierten las playas de Montevideo en un santuario al aire libre

Montevideo, 2 feb (EFE).- Vestidos de blanco y celeste, con flores, frutas y pequeñas barcas cargadas de deseos, miles de devotos de Iemanjá volvieron este lunes a colmar las playas de Montevideo para rendir culto a la diosa de las aguas de la religión afro Umbanda.

Cuando el sol comienza a caer sobre las aguas marrones del Río de la Plata, la ciudad olvida por unas horas su etiqueta de ser la sociedad más secularizada y menos religiosa de América Latina y se entrega al fervor místico en una de las manifestaciones de religiosidad popular más multitudinarias del verano uruguayo.

Desde primeras horas de la tarde y hasta bien entrada la noche, el desfile de fieles, curiosos y turistas transformó la rambla en un santuario al aire libre, donde los cánticos, el baile y el repique del atabaque marcaron el pulso de una celebración que mezcla fe, tradición afrodescendiente e identidad urbana.

En los "terreiros" (templos) improvisados sobre la arena, los médiums entran en trance, recibiendo a las entidades mientras los asistentes forman filas para recibir el "axé" (energía vital) y la limpieza espiritual.

Cae el atardecer y la playa Ramírez de la capital uruguaya se funde en un largo aplauso. La puesta de sol da paso al clímax de la festividad y, rodeados de velas azules y blancas clavadas sobre hoyos cavados en la arena, los asistentes se adentran en el agua del Río de la Plata y acompañan la entrada de una barcas cargadas con las ofrendas a la deidad.

Un refugio ante la "aceleración"

Para los líderes espirituales congregados en la orilla, la festividad trasciende el mero ritual folclórico para convertirse en una jornada de contención emocional y familiar. "Hoy es la día de la madre, de la madre de todos los orisha (espíritus), de todos los entendimientos, de la familia", afirma a EFE el pae (sacerdote) Caio.

Este definió a Iemanjá como una figura capaz de enviar frecuencias de calma a una sociedad que percibe "acelerada", especialmente entre los adolescentes y en el seno de familias divididas y describió la festividad como un ancla ante la velocidad de la vida moderna.

En un contexto social donde la salud mental ha cobrado protagonismo, el pae Juan Carlos de Oxaguian destacó el rol específico de esta deidad, considerada también la protectora de la vida. "Ella cuida nuestra cabeza, con lo importante que es nuestra salud mental en estos días. Entonces cuando hay estrés, depresión, es con ella con quien tenemos que caminar", aseguró.

El sacerdote insistió en desvincular la espiritualidad de lo material, recordando que la conexión con lo divino es interna y gratuita. "No precisamos ser religión y no precisamos plata, porque la fe está aquí dentro, no está en una billetera, ni en diplomas ni en autos", subrayó.

Plegarias por la paz mundial

La celebración también sirvió de altavoz para pedir la paz en el mundo. La mae Carmen de Oxala y el pae Gerardo Devara, lamentaron la situación de conflicto global. "Se le pide que haya calma, que haya armonía, que haya consideración con el humano, porque no podemos vivir de guerra en guerra ni de conflicto en conflicto", manifestaron.

A pesar de las diferentes vertientes presentes, la jornada se vive como un acto de unidad. Una de las practicantes, Aimara Iglesias, destacó a EFE la potencia de la reunión masiva: "Es un momento en el que toda la gente que viene estamos celebrando lo mismo en el mismo lugar. Esto no sucede en el resto del año y nos da fuerza para empezarlo".

La Umbanda es una religiones afrobrasileñas fruto del cruce entre tradiciones africanas, el catolicismo popular y el espiritismo. Sus raíces más profundas se remontan a cuando los africanos esclavizados llevaron a Brasil sus cultos a los orishas, como fuerzas de la naturaleza y guías simbólicos.

La religión se extendió fuera de Brasil hacia países vecinos de la región, como Uruguay, Argentina y Paraguay, acompañando los flujos migratorios y el intercambio cultural en la zona.

Hernán Ogállar Vidal