Condenados a penas de 12 y 14 años de prisión dos suecos por lanzar granadas contra la Embajada de Israel

Uno de los elementos destacados durante el juicio fue la relación directa entre los acusados y la organización criminal Foxtrot, cuyos líderes, de acuerdo con la emisora danesa DR, mantienen supuestos vínculos con Irán. A raíz de esta investigación y el proceso judicial, dos ciudadanos suecos, de 18 y 21 años, recibieron sentencias de 12 y 14 años de prisión, respectivamente, tras ser hallados culpables de lanzar granadas contra la Embajada de Israel en Copenhague. El tribunal local consideró estos actos, ocurridos en octubre de 2024, como terrorismo.

Según publicó la emisora danesa DR y recogió el fallo judicial, los hechos se produjeron la noche del 2 de octubre, cuando dos explosiones se registraron en la terraza de una vivienda ubicada junto a la sede diplomática israelí, en el barrio Hellerup, al norte de la capital danesa. Los investigadores, según detalló el medio, encontraron restos de ADN de uno de los acusados en una de las granadas halladas en el jardín del edificio.

El medio DR añadió que los dos sentenciados, que tenían 16 y 19 años al momento de los hechos, fueron reclutados por la red criminal Foxtrot cuando aún asistían a la escuela. El fiscal Soren Harbo explicó durante el proceso que este grupo opera como “brazo armado de una organización terrorista de Oriente Próximo en Dinamarca”, razón por la cual la Embajada de Israel se convirtió en un blanco específico de sus operaciones. Uno de los jóvenes, el menor de los dos, reconoció ante la corte su pertenencia a la banda e indicó que fue captado durante su etapa escolar.

Durante el juicio, el tribunal subrayó que la motivación emocional o personal de los acusados resultaba irrelevante frente a la naturaleza del acto. "Lo importante es que había una intención de matar a otra persona", afirmó el magistrado a cargo. El tribunal determinó que la acción de los dos jóvenes generó temor tanto en la comunidad israelí como en la población danesa, lo que se ajusta a la definición de terrorismo en el marco de la legislación local.

Tal como informó DR, ambos fueron juzgados no solo por lanzamiento de explosivos, sino también por el transporte y posesión ilegal de al menos cinco granadas de mano. Además, enfrentaron cargos por asalto agravado e intento de homicidio. Si bien resultaron condenados por el intento de asesinato de los residentes de la vivienda afectada por la explosión, fueron absueltos en relación con los cargos que implicaban peligro directo para los guardias de seguridad de la sede diplomática.

La cobertura de DR también incluyó la revelación de que el acusado más joven enfrenta cargos paralelos en Suecia por disparos contra la Embajada israelí en Estocolmo, ocurridos en el mismo mes de octubre de 2024. Aunque la responsabilidad penal recayó sobre ambos jóvenes, las autoridades concluyeron que las acciones respondían a una estructura criminal organizada.

El tribunal dispuso que, tras cumplir sus respectivas condenas, los dos condenados serán deportados a Suecia. Según el reporte de DR, la sentencia fue respaldada en los hallazgos de la investigación policial, especialmente en la evidencia genética y las conexiones con la citada banda Foxtrot. El caso puso de relieve el uso de menores de edad por redes criminales con vínculos internacionales para la comisión de atentados con motivaciones políticas y terroristas en territorio europeo.