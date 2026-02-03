Bruselas urge a los Veintisiete a actuar "ahora" ante la crisis de vivienda: "No hay tiempo que perder"

La Comisión Europea ha urgido este martes a los Veintisiete a actuar "ahora" frente a la crisis de vivienda en la Unión Europea, en un momento en que, según ha advertido, millones de ciudadanos tienen dificultades para acceder a un hogar asequible y la presión del mercado inmobiliario se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales del bloque.

"Estamos en medio de una crisis, así que cuando me preguntan cuál es el marco temporal, diré que es ahora. Necesitamos actuar ahora. De hecho, necesitábamos actuar ayer. No hay tiempo que perder", ha afirmado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, tras reunirse con los ministros responsables del ramo en un primer intercambio político sobre el Plan Europeo de Vivienda Asequible presentado el pasado mes de diciembre.

El encuentro ha permitido a los ministros exponer sus prioridades nacionales ante una crisis que afecta ya a la mayoría de capitales europeas y que, según Jorgensen, cuenta con un diagnóstico compartido. "Nadie niega que estamos en una crisis ni que necesitamos actuar", ha subrayado, destacando que, pese a las diferencias políticas entre los Estados miembro, todos los responsables nacionales se han mostrado "extremadamente dispuestos" a demostrar a sus ciudadanos que pueden adoptarse medidas.

El comisario ha defendido que Bruselas quiere avanzar con "rapidez y ambición" para impulsar iniciativas que faciliten más inversión y aceleren la construcción y rehabilitación de vivienda, aunque ha reconocido que gran parte de las decisiones deberán adoptarse a nivel nacional y local.

Entre los asuntos que han centrado la atención, figura también el impacto de los alquileres de corta duración que, según ha advertido, están elevando los precios en algunas ciudades hasta niveles "totalmente inaceptables" y sobre lo que la Comisión presentará este año una propuesta legislativa para definir criterios de "zonas tensionadas" y dotar a las autoridades locales de herramientas para limitar estos efectos.

ESPAÑA RESPALDA EL PLAN EUROPEO Y PIDE COMBATIR LA ESPECULACIÓN

Un asunto al que hay que prestar "especial atención", según la ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien, tras la reunión, ha pedido "combatir, a través de la regulación, toda clase de especulación" para preservar lo que ha definido como "la función social de la vivienda".

En este sentido, Rodríguez ha saludado el plan presentado por la Comisión, ya que, en su opinión, "complementa de manera acertada" las políticas de vivienda que se están desarrollando en España, especialmente aquellas que subrayan la necesidad de diseñar zonas tensionadas.