Barcelona apoya la candidatura del Spotify Camp Nou para acoger la final de la Champions masculina en 2029

La UNESCO ha confirmado que el Spotify Camp Nou ha formalizado su postulación para acoger la final de la Liga de Campeones masculina en 2029, compitiendo con el estadio de Wembley (Londres), según publicó el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado reciente. La resolución sobre cuál será la sede elegida para este partido, considerado el más relevante en el fútbol europeo de clubes, se dará a conocer en septiembre, cuando el Comité Ejecutivo de la UEFA realice el anuncio oficial.

Según detalló el consistorio barcelonés, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento aprobó la presentación de la candidatura para que Barcelona actúe como ciudad anfitriona en ese evento programado para 2029. De acuerdo con el comunicado difundido por el Ayuntamiento, este proceso implicó la aceptación del Acuerdo de Ciudad Anfitriona, en el que la corporación municipal manifestó su disposición explícita para asumir la responsabilidad organizativa en caso de que el recinto azulgrana resulte elegido.

El documento remarcó que la Generalitat de Catalunya, a través de su Departamento de Deportes, respalda plenamente la propuesta conjunta rubricada con el FC Barcelona y considera que la oferta de la capital catalana representa la mejor opción para la adjudicación de la final de la Champions en 2029. La administración autonómica destacó su intención de consolidar la imagen de Barcelona y de Catalunya como escenarios idóneos para la celebración de eventos deportivos con proyección internacional.

Según informó el medio, el concejal de Deportes David Escudé transmitió que la ciudad mantiene la vocación de albergar acontecimientos deportivos de primer orden y de trabajar activamente en esa línea, citando la organización del Grand Départ del Tour de Francia y la intención de acoger la final del Mundial masculino de fútbol en 2030 como ejemplos de esa estrategia sostenida. Para Escudé, el apoyo a la postulación del Spotify Camp Nou se encuadra en una apuesta institucional por posicionar a Barcelona como un referente en el deporte tanto profesional como de base.

El comunicado también recoge palabras del consejero de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, quien valoró la candidatura como una vía para robustecer la proyección internacional de Barcelona y de toda Cataluña en materia de organización de grandes competiciones. Álvarez recalcó el objetivo del Govern de atraer competiciones que sean sostenibles y que aporten beneficios en el ámbito social y económico a todo el territorio. Destacó que la aspiración del FC Barcelona a celebrar la final en su estadio coincide con la visión de promover un turismo deportivo de alta calidad y relevancia.

La candidatura del Spotify Camp Nou para la final del principal torneo continental masculino recibe así un amplio respaldo institucional, mientras Wembley y otros recintos candidatos también han expresado sus propios intereses. Según consignó el Ayuntamiento de Barcelona, uno de los requisitos para albergar una final de Champions es que el estadio tenga capacidad mínima para 65.000 personas. Sin embargo, la tendencia de las cuatro temporadas recientes ha sido seleccionar recintos que superan los 70.000 asientos disponibles, cifra que el Camp Nou, tras su última remodelación, logrará cumplir ampliamente.

De acuerdo con los datos proporcionados, si la candidatura barcelonesa resulta exitosa, será la tercera ocasión en la que la capital catalana acoja la final de la Liga de Campeones masculina. La primera tuvo lugar en 1989, cuando el AC Milan venció al Steaua de Bucarest con un marcador de 4-0. La segunda ocasión correspondió a la final de 1999, que enfrentó al Manchester United con el Bayern de Múnich y terminó 2-1 a favor del conjunto inglés. Estas dos experiencias forman parte de la tradición futbolística barcelonesa en la organización de eventos europeos relevantes.

El proceso de candidaturas se gestiona desde octubre, momento en el que la UEFA confirmó la presentación del Camp Nou como opción para la final de 2029. De acuerdo con el medio oficial del consistorio, la integración de diversas administraciones en esta iniciativa evidencia una estrategia de cooperación institucional orientada a convertir la ciudad y el estadio en puntos de referencia para el fútbol continental.

Este respaldo transversal, según publicó el Ayuntamiento de Barcelona, también complementa el esfuerzo local y autonómico por captar acontecimientos deportivos que se alineen con políticas de sostenibilidad y con el objetivo de generar impacto económico y social perdurable en la región. La decisión final de la UEFA, programada para septiembre, decidirá si la capital catalana y el recinto del FC Barcelona serán el escenario del partido más destacado del fútbol europeo de clubes dentro de cinco años.