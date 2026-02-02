Ter Stegen se lesiona el isquiotibial izquierdo y queda pendiente de pruebas complementarias

El guardameta alemán Marc-André ter Stegen tiene una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido disputado el pasado sábado contra el Real Oviedo, según ha informado este lunes el Girona FC en un comunicado, y queda pendiente de pruebas complementarias para determinar el alcance exacto de la dolencia y el pronóstico de recuperación.

"Marc-André ter Stegen presenta una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado contra el Oviedo. El jugador se someterá a pruebas médicas complementarias para acabar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico", señala el parte facilitado por el club catalán.

El portero, cedido recientemente por el FC Barcelona, apenas había podido disputar dos partidos de LaLiga EA Sports con el conjunto gerundense desde su llegada. Ter Stegen debutó con un empate ante el Getafe (1-1) en Montilivi y volvió a ser titular en la derrota frente al colista Real Oviedo (1-0) en la capital asturiana, encuentro en el que terminó lesionado.

A la espera de los resultados de las pruebas médicas, el alcance de la lesión marcará el futuro inmediato del guardameta en Girona. En el caso de que el diagnóstico aconsejara una intervención quirúrgica y un periodo de baja prolongado, no se descarta que la cesión pudiera darse por finalizada y que el jugador regresara a Barcelona para completar allí su recuperación, una decisión que dependería del tiempo estimado de baja y del proceso de rehabilitación.

La posible ausencia de Ter Stegen supone además un contratiempo añadido para el Girona de Míchel, que ya no cuenta en su plantilla con el guardameta croata Dominik Livakovic. En ese escenario, el técnico del conjunto 'gironí' tendría como únicas opciones disponibles al argentino Paulo Gazzaniga y a los porteros del filial para cubrir la portería en el tramo final de temporada.