Planas anuncia una campaña para impulsar al vino español en India, Mercosur e Indonesia

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, destacó que los recientes acuerdos comerciales cerrados entre la Unión Europea y mercados clave como la India, el Mercosur e Indonesia permitirán reducir sustancialmente los aranceles sobre el vino español, lo que facilitará la llegada de las bodegas nacionales a estos destinos y ofrecerá nuevas oportunidades comerciales. Según informó Europa Press, el ministro anunció el lanzamiento de una campaña para impulsar la presencia y ventas de vino español en estos mercados, marco en el que España busca aprovechar no solo la flexibilización de barreras fiscales, sino también un contexto internacional propicio para ampliar su posición exportadora.

La presentación de esta iniciativa tuvo lugar este lunes durante la inauguración de la Barcelona Wine Week (BWW), en la que Planas estuvo acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, así como por el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el presidente del salón, Javier Pagés. Según publicó Europa Press, Planas subrayó que la futura campaña se desarrollará en colaboración con el ICEX y en el contexto del programa ‘Spain Nation Food’, con el objetivo de reforzar la visibilidad y el alcance de los productores españoles en mercados emergentes.

En lo referido al mercado indio, donde los aranceles actuales para el vino se sitúan en torno al 150%, Planas detalló que los acuerdos alcanzados respaldan una rebaja sustancial, situando el nuevo rango entre el 20% y el 30%. En los mercados del Mercosur e Indonesia, el ministro anticipó que se prevén reducciones significativas de los gravámenes, circunstancia que según su análisis abriría un panorama muy favorable para el sector exportador español, amplió Europa Press.

España exporta anualmente vino por un valor de 2.900 millones de euros, una cifra que, en palabras de Planas, puede incrementarse significativamente a raíz de las nuevas condiciones arancelarias. El ministro expresó que estas medidas permiten aspirar a una multiplicación del volumen de negocios internacional para el vino español y consideró que el potencial de crecimiento está lejos de haberse agotado. Añadió que, pese a una leve disminución del consumo de vino en el ámbito nacional, el valor de las ventas ha mostrado incrementos tanto en el mercado interno como en el extranjero, reportó el medio.

Durante el evento de la BWW, Òscar Ordeig, conseller catalán, expresó que el contexto actual exige que el sector mantenga una visión de futuro conjunta y refuerce la colaboración entre administraciones, sector privado, denominaciones de origen y organizaciones empresariales. Ordeig destacó que, frente a la complejidad del momento, es necesario “ir a la una” y aunar estrategias públicas y privadas para fortalecer la cadena de valor del vino.

El conseller resaltó, según Europa Press, que Cataluña recibe unos 40 millones de visitantes anualmente, lo que considera una oportunidad estratégica para que los productores presenten sus vinos a un público internacional variado durante su estancia en la región. Sus declaraciones subrayan la relevancia del turismo como palanca para la proyección y proyección exterior de los vinos autóctonos.

Pau Relat, al frente de Fira de Barcelona, expuso que el sector vitivinícola y el agroalimentario constituyen una apuesta estratégica para esa institución. En ese sentido, la celebración de la Barcelona Wine Week se enmarca en el propósito de la Fira de apoyar a los sectores fundamentales de la economía productiva, focalizando recursos y espacios en el impulso y promoción de la industria vitivinícola, informó Europa Press.

En la misma línea, Javier Pagés, presidente del salón, declaró que la edición de este año ha logrado un elevado grado de participación y actividad. Según consigna Europa Press, la BWW 2023 ocupa más de 10.000 metros cuadrados de exposición y reúne a 1.350 bodegas participantes, lo que pone de manifiesto la dimensión del sector y su capacidad para atraer el interés tanto del público profesional como del consumidor final.

Con estos anuncios y la orientación a mercados internacionales con barreras arancelarias a la baja, el sector vitivinícola español avanza hacia una estrategia de mayor internacionalización, apoyada en la colaboración público-privada y el aprovechamiento de acuerdos comerciales multilaterales que prometen abrir nuevas rutas de exportación para los productores nacionales.