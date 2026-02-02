Otros dos detenidos por las protestas contra el ICE en una iglesia de Minnesota

Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson enfrentan cargos federales tras su detención por su presunta implicación en los sucesos de enero en la iglesia Cities de Saint Paul, Minnesota. Según informó el medio, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, comunicó el lunes la detención de ambos en relación con las protestas organizadas contra las redadas ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en ese recinto religioso, donde ya había sido detenido anteriormente el periodista Don Lemon. Los tres acusados han sido imputados por los delitos de conspiración para violar derechos constitucionales y por infringir la Ley FACE.

El anuncio de estos arrestos se realizó a través de un mensaje en redes sociales divulgado por Bondi, en el que especificó el nombre de los dos detenidos y su conexión con lo que denominó “ataque coordinado” a la Iglesia Cities de Saint Paul. Como detalló el medio, la acusación sostiene que tanto Don Lemon como Austin y Richardson están vinculados a acciones que, presuntamente, violaron derechos protegidos bajo la Constitución y leyes federales específicas.

Según las autoridades, los cargos incluyen violaciones a la Ley FACE, aprobada en 1994 con el objetivo inicial de permitir el acceso seguro a clínicas para pacientes y personal médico frente a las protestas, particularmente en el contexto de servicios de aborto. Esta legislación se amplió posteriormente para castigar la interrupción del culto en lugares de reunión religiosa. El medio explicó que las acusaciones aluden a la utilización de fuerza o amenazas para restringir el derecho de libertad religiosa en templos, amparados por la Primera Enmienda.

Además, los implicados enfrentan acusaciones bajo la Ley de Conspiración contra los Derechos, que se instituyó para reprimir delitos vinculados originalmente al Ku Klux Klan y, tras sucesivas enmiendas, permite en la actualidad perseguir una variedad de delitos contra derechos constitucionales fundamentales, detalló el medio.

Don Lemon, periodista y antiguo presentador de la cadena CNN, obtuvo la libertad el pasado viernes después de haber sido arrestado previamente en el contexto de estas mismas protestas. Lemon rechazó las imputaciones mediante declaraciones públicas, aseverando que “la Primera Enmienda protege el trabajo” de los periodistas y que su labor en las últimas tres décadas consiste en cubrir hechos informativos, según señaló el medio.

Por otra parte, la organización Freedom of the Press Foundation se posicionó respecto a la situación, manifestando su preocupación por lo que considera cargos basados en “teorías falsas”. Esta ONG sostuvo, según publicó el medio, que los arrestos advierten de una intención de disuadir a la prensa de cubrir ciertos acontecimientos. En palabras de la organización, “el mensaje inequívoco es que los periodistas deben actuar con cautela, ya que el Gobierno está buscando cualquier forma de atacarles”.

Las protestas que derivaron en estos arrestos ocurrieron en enero y se agrupaban en torno a los operativos federales contra inmigrantes, especialmente en zonas o establecimientos religiosos, informó el medio. La intervención de las fuerzas del orden en la iglesia Cities de Saint Paul generó una fuerte reacción tanto en la comunidad local como en organizaciones que defienden la libertad de prensa y derechos civiles. Los nuevos arrestos elevan la cantidad de imputados vinculados con estos hechos, en un contexto de gran escrutinio mediático debido a la implicancia de un periodista de alto perfil.

Desde la promulgación de la Ley FACE, su alcance se ha visto ampliado para sancionar no solo las acciones contra clínicas, sino también cualquier interferencia en la libertad de culto. La relevancia histórica de la Ley de Conspiración contra los Derechos, originalmente orientada a combatir crímenes de odio, refleja la extensión de su aplicación en causas de diversa índole, detalló el medio. En este caso, ambas legislaciones fundamentan las acusaciones contra los vinculados a la irrupción en la iglesia durante las protestas contra el ICE.

El clima generado por el caso se intensificó tras la detención y posterior liberación de Don Lemon. Su defensa pública hizo hincapié en los derechos constitucionales de los periodistas y en la tarea informativa que ejercen medios y reporteros en situaciones de alto interés público. Mientras tanto, agrupaciones como Freedom of the Press Foundation advierten sobre el efecto inhibitorio que pueden tener estas detenciones sobre quienes cubren manifestaciones y otros hechos sensibles.

Las investigaciones continúan a medida que las autoridades federales persiguen responsabilidad penal sobre quienes considera artífices o partícipes de los disturbios en la iglesia Cities de Saint Paul. Los procedimientos legales avanzan bajo la observación de diversas organizaciones civiles, medios de comunicación y defensores de derechos. De acuerdo con lo informado por el medio, los siguientes pasos judiciales definirán el futuro legal de los acusados, quienes han manifestado diversas posturas frente a los cargos presentados.