Las energéticas estadounidenses Coterra y Devon se fusionarán mediante una operación de 18.163 millones

La transacción ha recibido la aprobación unánime de los consejos de administración de ambas compañías, que esperan culminar el proceso durante el segundo trimestre de este año, siempre que estén disponibles todas las aprobaciones regulatorias requeridas. Según detalló el medio original, la energética Devon y Coterra fusionarán sus operaciones en una operación que asciende a 21.400 millones de dólares (equivalentes a 18.163 millones de euros). La unión dará lugar a una de las corporaciones más grandes del sector energético estadounidense, con una capitalización bursátil combinada de 46.700 millones de dólares (39.636 millones de euros).

De acuerdo con la información publicada, los accionistas de Coterra recibirán 0,70 títulos de Devon a cambio de cada acción que posean en su portafolio. Como resultado de esta conversión de acciones, los accionistas de Devon obtendrán el 54% de participación en la nueva sociedad, mientras que los de Coterra concentrarán el 46% restante de los derechos societarios.

El comunicado conjunto destaca que la fusión permitirá generar sinergias anuales superiores a los 1.000 millones de dólares antes de impuestos, cifra que se traduce en 848,7 millones de euros. Esta expectativa se sustenta en la complementariedad de activos en distintas regiones productivas y la promesa de optimizar estructuras de costos y procesos operativos tras la integración. Según constata la nota, ambas compañías tienen presencia relevante en la exploración y explotación de hidrocarburos, y la nueva entidad buscará maximizar la rentabilidad y ampliar su portafolio de activos.

Al respecto, el presidente y consejero delegado de Devon, Clay Gaspar, expresó: “Ahora hemos creado una base de activos diversa, con un inventario de alta calidad y de larga duración, para impulsar la creación de valor y de rentabilidad para los accionistas a lo largo del ciclo económico”, según reportó la fuente original. Por su parte, Tom Jorden, quien lidera la administración de Coterra, sostuvo que “La empresa fusionada ofrecerá la mejor calidad y profundidad de inventario de su género y estará respaldada por una combinación equilibrada de materias primas, una estructura de costes líder y un balance conservador”.

El medio de origen señala que la operación representa un movimiento estratégico en la industria estadounidense de hidrocarburos, donde la concentración de recursos y la expansión de inventario constituyen factores determinantes para la competitividad global. La integración de carteras y capacidades de Devon y Coterra permite crear una corporación con presencia diversificada y un enfoque equilibrado en las diferentes materias primas.

Ambas empresas ya contaban con una trayectoria en exploración y desarrollo de recursos energéticos, enfocados en maximizar la eficiencia operativa. La sinergia obtenida de la fusión contempla el manejo optimizado de instalaciones, la reducción de gastos duplicados y la reasignación de capital en áreas de mayor potencial de rendimiento. Según consignó el medio original, la nueva entidad aspira a lograr una estructura financiera más sólida y flexible frente a los cambios del mercado.

La culminación de la fusión está condicionada a la obtención de las aprobaciones regulatorias habituales en este tipo de movimientos en el sector energético. Si el proceso avanza sin contratiempos, Devon y Coterra consolidarán uno de los conglomerados más importantes de la industria estadounidense de hidrocarburos, con el respaldo de los accionistas y el compromiso de aprovechar la magnitud de sus activos combinados.