Irak abre "procedimientos de investigación" a cerca de 1.400 miembros de Estado Islámico entregados desde Siria

El Consejo Judicial Supremo de Irak anticipó la llegada de más de 7.000 presuntos integrantes del grupo Estado Islámico que permanecen detenidos en Siria, con el objetivo de enjuiciarlos bajo las leyes nacionales y estándares internacionales. Según informó Europa Press, esta expectativa surge tras el inicio este lunes de los denominados "procedimientos de investigación" dirigidos a cerca de 1.400 presuntos miembros de Estado Islámico que fueron transferidos recientemente desde centros de detención en Siria, previamente bajo control de las autoridades kurdas.

En un comunicado, el Consejo Judicial Supremo detalló que estos 1.387 individuos fueron enviados a territorio iraquí y serán sometidos a procesos judiciales que respetan tanto el marco legal iraquí como los principios humanitarios reconocidos internacionalmente. Europa Press consignó que las autoridades iraquíes aseguraron que estas actuaciones forman parte de los esfuerzos del país para completar la recopilación de pruebas e investigaciones, de modo que los responsables de crímenes vinculados a Estado Islámico enfrenten a la justicia.

El medio Europa Press reportó que la coordinación internacional se mantiene como uno de los ejes del proceso, puesto que los delitos atribuidos a los miembros de Estado Islámico incluyen acusaciones que alcanzan la categoría de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este contexto, la justicia iraquí colabora con distintos organismos internacionales para documentar las pruebas y ponerlas a disposición de los tribunales correspondientes.

La transferencia y eventual enjuiciamiento de más de 7.000 presuntos miembros del grupo extremista obedece a un acuerdo alcanzado entre Irak y Estados Unidos, tras la decisión de Washington de poner fin a su respaldo a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Antes de este cambio, las FDS, integradas y lideradas principalmente por la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG), controlaban diversas prisiones y territorios en el noreste sirio, donde permanecían detenidos miles de sospechosos de pertenecer a Estado Islámico.

El acuerdo se logró después de la reciente ofensiva lanzada por fuerzas alineadas con las autoridades sirias, contexto en el cual las FDS y el gobierno de Damasco ratificaron la semana pasada un alto el fuego y un “entendimiento” en materia militar. Según Europa Press, este compromiso prevé la integración progresiva de las fuerzas kurdas en las filas del Ejército sirio, así como la incorporación política de las autoridades kurdas en el ordenamiento nacional de Siria.

La reciente ofensiva forzó a las FDS a aceptar la reintegración bajo el poder central sirio y a ceder el control territorial de sus zonas, un avance encabezado por las nuevas autoridades sirias tras la caída del régimen de Bashar al Assad. El liderazgo de Damasco está ocupado ahora por Ahmed al Shara, exdirigente del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), según confirmó Europa Press.

Las autoridades judiciales iraquíes subrayaron que continuarán con la documentación e identificación de los hechos y las pruebas relacionados con los crímenes cometidos por los miembros de Estado Islámico, entregando todo el material recopilado a los organismos de investigación y a los tribunales. Este enfoque tiene el objetivo de asegurar que cada individuo implicado sea juzgado por sus actos bajo procedimientos que se ajusten tanto a la legislación iraquí como a los principios reconocidos por la comunidad internacional.

Europa Press señaló que estas acciones se producen en un contexto de cooperación internacional, donde diversos Estados y organismos buscan llevar ante la justicia a los responsables de delitos graves perpetrados durante el conflicto en Siria e Irak. La entrega de pruebas, la integración de estructuras administrativas y militares, y la expectativa de nuevas extradiciones son parte de un esfuerzo coordinado para abordar los crímenes vinculados a Estado Islámico en la región, con el propósito de lograr una rendición de cuentas efectiva ante los tribunales.