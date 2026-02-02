Infantino defiende que el veto a Rusia "no ha servido de nada": "Solo ha creado más frustración y odio"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó que la exclusión de las selecciones rusas y bielorrusas, especialmente en las categorías menores, lejos de tener un efecto positivo, ha desencadenado mayor resentimiento y frustración entre las partes implicadas. Según publicó Europa Press, Infantino sostuvo que “tenemos que hacerlo (levantar el veto), al menos en la categoría juvenil”, al explicar que la medida aplicada desde 2022 tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania “no ha servido de nada”.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press mediante una entrevista a Sky News, Infantino remarcó que la presencia de un veto en las divisiones juveniles genera consecuencias no deseadas, ya que “solo ha creado más frustración y odio”. El dirigente de la FIFA abordó el estatus actual de los equipos y selecciones rusas y bielorrusas, los cuales se mantienen apartados de las competiciones internacionales como reacción al conflicto armado que se desató a comienzos de 2022.

Infantino puntualizó que la programación de torneos y el desarrollo deportivo entre jóvenes se han visto afectados por una decisión que, en su criterio, no ha provocado avances hacia la resolución del conflicto, según detalló Europa Press. El presidente de la FIFA insistió en la necesidad de reconsiderar la restricción, proponiendo de manera específica una flexibilización en los torneos juveniles, donde la exposición deportiva y el intercambio internacional se consideran piezas fundamentales en la formación de valores y oportunidades para los jugadores menores de edad.

La FIFA y otras entidades deportivas internacionales impusieron la prohibición tras la ofensiva militar emprendida por Rusia en Ucrania, sumándose así a la postura de numerosas federaciones deportivas internacionales. Según la información publicada por Europa Press, el argumento principal de Infantino radica en que mantener a niños y jóvenes alejados de la competición internacional no contribuye a disminuir las tensiones, y en cambio, puede intensificar el distanciamiento y el descontento entre países.

El presidente del organismo rector del fútbol mundial enfatizó ante Sky News, en una declaración reproducida por Europa Press, que la política de exclusión “no ha servido de nada”. Esta evaluación forma parte de una tendencia de reflexión dentro del fútbol internacional respecto a los efectos de las sanciones colectivas sobre el deporte, los atletas y sus comunidades, más allá del conflicto geopolítico que motivó la sanción.

Según el reporte de Europa Press, Infantino insistió en que una revisión de la situación, al menos en las divisiones juveniles, podría disipar parte de la animadversión que se ha originado desde la entrada en vigor de la sanción. El líder de la FIFA sugirió que, al menos entre los menores, el fútbol debería mantener un canal de participación abierto, permitiendo que jugadores jóvenes rusos y bielorrusos retomen su integración en competiciones internacionales y mantengan el acceso a intercambios deportivos y formación.

El veto hacia los equipos representativos de Rusia y Bielorrusia responde al marco de presión sobre ambos países tras la invasión militar rusa de Ucrania en 2022. La decisión fue adoptada por distintos estamentos del deporte mundial, incluidas la FIFA y la UEFA. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por Europa Press, la discusión sobre el futuro de esta sanción permanece vigente. Infantino, con sus declaraciones, ha delineado una posición que pone el acento en los efectos sociales y personales sobre los niños y adolescentes afectados por la medida, más allá de los objetivos políticos de la comunidad internacional.