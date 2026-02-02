FECMA pide a las autoridades sanitarias que faciliten el acceso a los servicios oncológicos

Bajo la perspectiva de que todas las personas pueden considerarse en situación de riesgo frente al cáncer, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) remarcó que la enfermedad no define por completo a quienes la padecen. Según informó FECMA, es fundamental reconocer que la sociedad está compuesta por individuos que representan mucho más que una estadística o un diagnóstico, por lo cual es necesario reducir el impacto del cáncer y avanzar en materia oncológica. En este contexto, la organización demandó a las autoridades sanitarias y gubernamentales facilitar el acceso a los servicios especializados justo antes de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el miércoles 4 de febrero, según publicó la Federación Española de Cáncer de Mama.

El medio reportó que FECMA solicitó de manera directa a los Gobiernos y responsables del sistema sanitario que garanticen los recursos humanos y materiales necesarios en los servicios sociosanitarios. El objetivo de esta petición, detalló la federación, es disminuir tanto la incidencia como la mortalidad asociada a los diferentes tipos de cáncer. FECMA subrayó que “invertir en investigación e innovación es desear un futuro libre de cáncer”, insistiendo en la necesidad de priorizar que los servicios y tratamientos lleguen de manera equitativa a toda la población.

La organización planteó la importancia de que los órganos decisorios evidencien una preocupación genuina por propiciar la equidad en el ámbito de la salud y colaboren de forma activa para minimizar los factores de riesgo. Entre las medidas propuestas, según consignó FECMA, figuran el desarrollo de entornos saludables para toda la ciudadanía y el fomento de hábitos de vida que promuevan la prevención. Según la federación, eludir factores de riesgo y mantener estilos de vida apropiados puede prevenir una proporción significativa de casos oncológicos.

En la edición correspondiente a 2026 del Día Mundial contra el Cáncer, la federación se propuso reiterar la importancia de situar a las personas en el eje central de los servicios sanitarios. FECMA explicó que la atención integral constituye una estrategia clave donde el paciente ocupa el foco del proceso asistencial, permitiendo que las necesidades de quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer se atiendan de la mejor manera posible y se alcancen mejores resultados en salud. La federación destacó la empatía como elemento indispensable dentro de este enfoque.

La fuente enfatizó que, aunque la población pueda verse expuesta potencialmente al cáncer, resulta esencial evitar la estigmatización. FECMA recalcó que la identidad de las personas trasciende la enfermedad y planteó la necesidad de enfocar los esfuerzos tanto en lograr progresos científicos como en rebajar el alcance negativo del cáncer sobre quienes lo padecen y su entorno.

Entre sus propuestas, la federación apuesta por impulsar la investigación relativa tanto a los tratamientos como a la prevención del cáncer, mejorar la calidad y el alcance de los servicios dirigidos a los pacientes y aumentar la sensibilización pública sobre la temática. En línea con este planteamiento, FECMA recomendó transmitir “un mensaje de información, concienciación y acción que impulse los avances en los tratamientos de las enfermedades oncológicas”, según señaló la organización en declaraciones recogidas por distintos medios.

Respecto a la calidad de vida de los pacientes, FECMA incluyó como aspectos prioritarios la atención a los cuidados paliativos, la mejora en la seguridad y el bienestar de los afectados y la promoción de sistemas de salud públicos robustos y sostenibles. “La sanidad debe constituir una auténtica política de Estado”, remarcó la federación, recordando la necesidad de que el cáncer figure como una cuestión prioritaria dentro de la agenda política.

La organización añadió que mantendrá un seguimiento especial sobre los casos de metástasis en el ámbito oncológico, dada la complejidad que suponen y las consecuencias asociadas a esta evolución de la enfermedad. Así, FECMA continuó insistiendo en que todos los recursos destinados a entender y tratar el cáncer contribuyen de manera directa a la mejora de los resultados en salud y a la reducción de la carga que la enfermedad representa en la sociedad.

A lo largo de su comunicado, según detalló la federación en sus mensajes previos al Día Mundial contra el Cáncer, se reiteraron las prioridades de favorecer el acceso universal a la atención médica, garantizar la equidad en la distribución de recursos y fortalecer la conciencia social en torno a los factores de riesgo y las estrategias de prevención y detección precoz. FECMA reafirmó su compromiso de trasladar estas demandas a las instituciones públicas y de colaborar en todas las iniciativas que promuevan el bienestar y la dignidad de las personas afectadas por el cáncer.