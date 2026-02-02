Agencias

China reivindica a Rusia como "socio estratégico" para una nueva era

China ha señalado a Rusia como socio estratégico para una nueva era, asegurando que como tal deben mantener una estrecha comunicación respecto a cuestiones "importantes" que "afectan a las relaciones bilaterales" e intensificar el apoyo mutuo en asuntos que afectan a los intereses fundamentales de Pekín y Moscú.

En una reunión entre el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, China y Rusia han aprovechado para mantener diálogo estratégico tras recalcar su relación como "vecinos más grandes el uno del otro y socios estratégicos integrales de coordinación para una nueva era", informa la agencia Xinhua.

Wang ha recalcado la intención de mantener una estrecha comunicación respecto a "cuestiones importantes" que afectan a las relaciones entre Pekín y Moscú, así como la intención de "intensificar el apoyo mutuo en asuntos que afectan a los intereses fundamentales de cada uno y salvaguardar sus intereses respectivos y comunes".

"El mundo está experimentando cada vez más cambios y turbulencias, con el orden internacional de la posguerra y las normas que rigen las relaciones internacionales gravemente afectadas, y que el mundo se enfrenta a un riesgo real de retroceder a la ley de la selva", ha reseñado.

En este sentido, el titular de Exteriores chino ha indicado que como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia "tienen la responsabilidad y la obligación de practicar un verdadero multilateralismo, salvaguardar el sistema internacional con la ONU como núcleo, defender un mundo multipolar equitativo y ordenado y una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos".

De esta forma, ha instado a trabajar para construir un sistema de gobernanza global "más justo y razonable".

Por su lado, Shoigu ha llamado a mantener el ímpetu en las relaciones bilaterales, así como en mecanismos de la ONU o los BRICS, tras recalcar el momento "volátil" y "complejo" que vive el escenario internacional desde inicios de 2026.

Ante un panorama con crecientes "problemas de seguridad y puntos conflictivos", Rusia ha defendido el principio de 'una sola China', respecto a la situación de Taiwán, y sigue de cerca "los movimientos de las fuerzas hostiles para socavar la estabilidad a través del Estrecho", reiterando el rechazo a los intentos de Japón de acelerar la remilitarización, todas cuestiones que afectan a la seguridad de Pekín.

