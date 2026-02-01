Trump defiende el "milagro económico" de sus aranceles y critica los análisis "simplistas y erróneos" del WSJ

Poco más de un año tras su vuelta a la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump ha alardeado de "haber traído a Estados Unidos de vuelta", principalmente gracias al "milagro económico" que ha supuesto su agresiva política arancelaria, un conjunto de medidas que han promovido "la grandeza" de EEUU, propiciando "relaciones más estables con muchos de (sus) socios" y fortaleciendo "enormemente (su) seguridad nacional", lejos de "dañar el crecimiento" como medios y "expertos" predijeron.

"Cuando impuse aranceles históricos a casi todos los países extranjeros el pasado abril, los críticos afirmaron que mis políticas provocarían un colapso económico mundial. En cambio, han creado un milagro económico estadounidense, y estamos construyendo rápidamente la mayor economía de la historia del mundo, ¡mientras que a otros países les va de maravilla!", ha expresado el mandatario en declaraciones al 'Wall Street Journal' (WSJ).

El magnate neoyorquino ha criticado en numerosas ocasiones a este diario por la publicación de informaciones que auguraban una "recesión mundial" fruto como consecuencia de su política arancelaria y ha subrayado que --pese a todos los pronósticos negativos-- Estados Unidos "nunca ha visto nada igual".

"Hace poco más de un año, éramos un país 'muerto'. ¡Ahora somos el país más 'caliente' del mundo!", ha apostillado Trump, celebrando el paso de "una economía devastada por las políticas radicales del somnoliento Joe Biden" a "todo lo contrario": un escenario con "una inflación extremadamente baja y un crecimiento económico extraordinariamente alto".

"El crecimiento económico no causa inflación; de hecho, a menudo hace exactamente lo contrario", ha expuesto antes de insistir en que, "con ayuda de los aranceles", su Administración ha reducido el déficit presupuestario "catastróficamente alto" que heredó de su antecesor.

"Hemos demostrado que, aplicados correctamente, los aranceles no dañan el crecimiento, promueven el crecimiento y la grandeza, tal como he dicho todo este tiempo", ha continuado el inquilino de la Casa Blanca, criticando que el propio WSJ describió sus políticas arancelarias como "el mayor shock de política económica" en más de 50 años. "Este análisis no solo es demasiado simplista, ¡sino que es absolutamente erróneo!", ha apostillado.

Además, el líder republicano ha señalado que desde el 'Día de la liberación' se han sucedido una serie de acuerdos con terceros países que han permitido al Ejecutivo estadounidense "forjar relaciones más sostenibles con muchos de (sus) aliados y socios" sin que la "represalia" global que "tantos expertos predijeron" se haya materializado.

"Ante todo esto, es innegable que mis aranceles han fortalecido enormemente nuestra seguridad nacional (...). Fue el arancel lo que fortaleció y potenció a EEUU en generaciones pasadas, y son los aranceles los que están haciendo a nuestro país más fuerte, seguro y rico que nunca. Dados los resultados del año pasado y las espectaculares cifras económicas que se publican a diario, quizás sea hora de que los escépticos de los aranceles del WSJ consideren ponerse uno de mis sombreros rojos favoritos, el que dice: "¡Trump tenía razón en todo!", ha concluido el presidente.