Sumar pregunta al Gobierno sobre los "criterios" para el sello IMV concedido "únicamente" a tres entidades desde 2022

Sumar ha presentado una pregunta escrita a la Mesa del Congreso de los Diputados en la que pone en cuestión los "criterios" que ha utilizado el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones para haber evaluado "apenas" siete solicitudes de entidades para la obtención del Sello de Inclusión Social, de las que ha aceptado "únicamente tres".

"¿Es correcto que únicamente 3 entidades hayan obtenido el Sello de Inclusión Social? Si es así, ¿Cómo evalúa el Gobierno que únicamente 3 entidades lo hayan obtenido y otras 4 hayan aspirado a obtenerlo?", pregunta la diputada de Sumar Aina Vidal en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, pregunta a Inclusión "qué criterios ha manejado para otorgar esta distinción a las entidades del Grupo Adecco y a Sogeviso" y si "considera suficiente para otorgar esta distinción que dos de las entidades que han obtenido el Sello hayan trabajado con menos de cinco participantes al año en algunos casos e incluso un solo participante anual".

Según señala Vidal, desde la entrada en vigor de esta distinción el verano de 2022 se han evaluado "apenas" siete solicitudes del Sello de Inclusión Social, de las cuales "se han rechazado 4 de entidades como la SAREB o la constructora Voracys, según informa el medio online CIVIO".

Por otra parte, precisa que "sí se habrían aceptado las solicitudes de 3 entidades, Sogeviso, Adecco TT y la Fundación Adecco en la categoría de inserción sociolaboral".

Si bien, puntualiza que en 2023 Sogeviso, entidad vinculada al Banc de Sabadell para gestión de activos inmobiliarios, contó con la participación de "dos beneficiarios del IMV en sus actividades y al año siguiente de cuatro"; y la ETT de Adecco, con "un solo beneficiario del IMV tanto en 2023 como en 2024".

Mientras, apunta que la Fundación Adecco contó con "más de una cuarentena de participantes si bien se desconoce las actividades que desarrollaron". Ante estos datos, Sumar expresa su "dificultad para entender los criterios por los que se otorga el Sello de Inclusión Social".

Esto se suma, según critica, a los problemas de gestión identificados en el IMV como "la lentitud en la tramitación de los expedientes apuntada por el Tribunal de Cuentas en su informe de junio del año pasado" o "las ominosas reclamaciones de cantidades percibidas a algunos de sus beneficiarios, en muchos casos debido a errores de la propia administración".