Sindicatos se concentran este martes frente al Ministerio de Transportes para exigir más seguridad en el tren

Representantes de los principales colectivos del sector ferroviario demandan medidas inmediatas para reforzar la protección y la calidad del sistema en España, tras recientes incidentes, con el respaldo de nuevas movilizaciones y amenazas de paro laboral

Representantes sindicales del sector ferroviario español insistieron recientemente en la necesidad de adoptar mecanismos que aseguren la rápida gestión de alertas sobre riesgos y anomalías en las infraestructuras, al tiempo que demandaron una mayor frecuencia en las evaluaciones y labores de prevención en la red ferroviaria. Estas reivindicaciones se hicieron públicas mientras que las organizaciones preparan nuevas movilizaciones y la inminente convocatoria de huelga en Renfe prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Según publicó el medio que sirve de fuente, la presión sindical se dirige especialmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuya sede en Madrid será el escenario de una concentración masiva este martes 3 de febrero a partir de las 12.00 horas.

La protesta cuenta con la participación de todos los sindicatos representados en los comités generales de las dos mayores compañías públicas del sector, Adif y Renfe. Entre los convocantes figuran el Sindicato de Maquinistas Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación Ferroviaria. Este bloque sindical se amplía con el respaldo de agrupaciones como Alferro y USO, presentes en otras empresas vinculadas al ámbito ferroviario, de acuerdo con la información publicada por la fuente original. Las demandas del colectivo laboral no se circunscriben únicamente al personal de las empresas matrices, sino que alcanzan a otras firmas como Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas privadas dedicadas al transporte de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

El origen de estas movilizaciones recientes se encuentra en los incidentes registrados en Adamuz, en la provincia de Córdoba, y en Gelida, en Barcelona, que generaron inquietud respecto a los estándares de seguridad. Según detalló la fuente, los sindicatos exigen cambios de fondo en el modelo de gestión ferroviaria. Entre las peticiones destacan medidas concretas y efectivas para revertir la externalización de servicios a terceras empresas, lo que permitiría dotar de mayor capacidad de control interno a las entidades públicas y mejorar la trazabilidad de las condiciones laborales y los procedimientos de seguridad.

La principal reivindicación, en palabras de Semaf recogidas por la fuente, apunta a rediseñar el enfoque de la seguridad ferroviaria mediante un salto estructural en los sistemas de alerta, evaluación y actuación. El sindicato recalcó la importancia de atender con urgencia las comunicaciones formales de los empleados respecto a situaciones de riesgo, recomendando la instauración de protocolos que garanticen respuestas inmediatas e intervenciones preventivas en la totalidad del sistema ferroviario. Según explicó el sindicato, las actuaciones proactivas en diagnóstico y prevención deben convertirse en una práctica recurrente.

En respuesta a la presión sindical, el viernes anterior se celebró una reunión en el marco de la Comisión de Conflictos Laborales de Adif. Según consignó la fuente, los directivos de la empresa se comprometieron ante los representantes sindicales a trasladar al Gobierno la petición de incorporar más personal a la plantilla, sumándose a los 1.304 nuevos ingresos previstos para el año en curso. Esta ampliación de recursos humanos, argumentaron, favorecería la internalización de cargas de trabajo y contribuiría a frenar la progresiva externalización de tareas esenciales. Asimismo, propusieron una revisión de los protocolos y procedimientos destinados a la gestión de condiciones meteorológicas adversas.

Los responsables de Adif también pusieron sobre la mesa la necesidad de ofrecer formación específica para que el personal pueda afrontar eficazmente episodios de estrés ligados a accidentes y emergencias. Entre las iniciativas contempladas figura, además, elevar el porcentaje del presupuesto dedicado a las labores de mantenimiento y desarrollar un examen exhaustivo de las distintas líneas ferroviarias, analizando tanto su nivel de saturación como la equiparación con los estándares de países vecinos.

La convocatoria sindical incorpora llamados a reforzar las plantillas y a intensificar el control directo por parte de las entidades públicas, enfatizando que el personal de Adif y Renfe, así como los empleados de otras empresas del sector, comparten inquietudes similares tras los recientes accidentes y el incremento de la presión operativa sobre las infraestructuras existentes. Según reiteran los organizadores citados por la fuente, la protesta agrupa no solo a trabajadores del transporte de pasajeros, sino también a aquellos ligados al transporte de mercancías, mostrando la amplitud y transversalidad del reclamo.

El medio que sirve de fuente confirmó que la convocatoria del martes se plantea como la antesala de una serie de huelgas que, de consolidarse, afectarían sustancialmente al funcionamiento del sistema ferroviario español durante febrero. Las organizaciones sindicales no descartan incrementar la presión mediante nuevas movilizaciones si no se satisfacen sus peticiones en materia de seguridad, dotación de plantilla y reintegración de servicios externalizados.

